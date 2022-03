Lietuviai Ukrainos kariams siunčia ir motociklus

Praėjusią savaitę išvežę pirmuosius tris motociklus, artimiausiu metu planuoja tokių pristatyti per 30. Motokroso entuziasto planuose – net 300 motociklų, ukrainiečiams palengvinsiančių žvalgybines bei kitokio tipo operacijas, nurodoma pranešime.

Kaip pasakoja B. Bardauskas, per ilgą sportininko karjerą teko susibičiuliauti su daugeliu ukrainiečių lenktynininkų, kurie dabar tarnauja ir gina savo šalį. Būtent dėl to susilaukė tiesioginių pagalbos prašymų iš draugų, atsidūrusių fronto linijoje.

„Šie motociklai yra skirti Ukrainos kariuomenei ir atsidurs ten, kur jų labiausiai reikės. Nuo 2005 metų Dakaro ralyje bei kitose varžybose susipažinau su nemažai ukrainiečių. Dalis jų šiuo metu yra specialiųjų pajėgų nariai, todėl turiu tiesioginį ryšį su tam tikrais daliniais. Be užuolankų iš jų išgirdau – daug ko neturime, siųskite viską“, – sakė lenktynininkas.

Artimiausiu metu lietuviai pristatys 30 visiškai naujų KTM motociklų. Ateityje planuojama apie 200-300 motociklų perdavimą Ukrainos karinėms pajėgoms. Be to, greitu metu ketinama nuvežti ir pirmus 5 elektrinius motociklus – jie be įkrovimo gali važiuoti apie pusantros valandos.

„Įprastas pripučiamas padangas pakeitėme į beores, pilnavidures padangas. Patobulinome elektros sistemą, oro filtrus pakeitėme į sportinius ir perdažėme. Pats motociklas yra tvirtas ir labai patikimas, kuriuo važiuoja profesionalai varžybose“, – techninėmis detalėmis dalinasi B. Bardauskas.

Lenktynininko teigimu, jis sau užsibrėžė tikslą siųsti tik naują techniką, tačiau surasti pakankamą naujų motociklų kiekį yra sunku. Tačiau pasinaudojus plačiu sporto entuziastų tinklu pavyko rasti platintojų visoje Europoje, kurie turi naujų, būtent šio modelio motociklų.