Lietuvoje su valstybiniu vizitu lankysis Danijos karalius ir karalienė

Danijos karališkosios šeimos atstovai šalyje lankysis prezidento Gitano Nausėdos kvietimu.
Kaip rašoma Karaliaus rūmų pranešime, sausio 28–29 dienomis vyksiančio vizito metu daugiausia dėmesio bus skiriama gynybai. Karališkoji pora lankys karius, Šaulių sąjungą.
Jie kartu su prezidentas taip pat dalyvaus verslo forumo, skirto energetiniam saugumui ir gynybai, atidaryme, padės vainikus Antakalnio kapinėse, susitiks su šalies vadovais.
Valstybinis vizitas baigsis apsilankymu krepšinio akademijoje ir parodos apie Daniją ir Lietuvą atidarymu Nacionalinėje bibliotekoje Vilniuje.
Karališkąją porą lydės trys Skandinavijos šalies ministrai – gynybos ministras Troelsas Lundas Poulsenas (Troelsas Lundas Pulsenas), užsienio reikalų ministras Larsas Lokke Rasmussenas (Larsas Liokė Rasmusenas) bei klimato, energetikos ir komunalinių paslaugų ministras Larsas Aagaardas (Larsas Ogordas).
27–28 dienomis karalius ir karalienė apsilankys Estijoje, praėjusių metų spalį jie viešėjo Latvijoje.
„Būsimi valstybiniai vizitai dar kartą patvirtins ilgalaikius ir artimus Danijos, Estijos ir Lietuvos santykius, kurie grindžiami ne tik geografine artuma, bet ir bendromis vertybėmis. Vizitai padės pabrėžti bendrą Europos įsipareigojimą ir nuolatinę paramą Ukrainai“, – rašoma karališkųjų rūmų pranešime spaudai.
Frederikas X karaliumi tapo 2024-ųjų sausį, karalienės pareigas palikus jo mamai Margrethe II (Margretei). Ši dėl sveikatos problemų savo abdikacijos deklaraciją pasirašė po 52 metus trukusio valdymo.
Vizitas vyks JAV prezidentui Donaldui Trumpui (Donaldui Trampui) grasinant perimti Grenlandijos – Danijos autonominės teritorijos – kontrolę.
Kaip rašė BNS, Baltųjų rūmų šeimininkas sekmadienį dar kartą pareiškė, kad Grenlandija turėtų tapti JAV dalimi. Pasak šalies vadovo, Grenlandija, kurioje gausu technologijų pramonei gyvybiškai svarbių mineralų, reikalinga JAV nacionaliniam saugumui.
Savo ruožtu Danijos premjerė Mette Frederiksen (Metė Frederiksen) tikino, kad bet koks JAV išpuolis prieš NATO sąjungininkę reikštų 80 metų trukusių transatlantinio saugumo ryšių pabaigą.
G. Nausėda yra sakęs, jog dėl Grenlandijos likimo turi spręsti jos žmonės, tuo metu premjerė Inga Ruginienė ragino JAV neeskaluoti salos aneksijos klausimo.
