Lietuvos diplomatijos vadovas: JAV pajėgos Europoje – nepakeičiamas Rusijos atgrasymo instrumentas

Tai Kęstutis Budrys sakė pirmadienį Vašingtone susitikęs su JAV valstybės sekretoriumi Marco Rubio (Marku Rubijumi).
Pasak ministro, Lietuva užtikrina geriausias gyvenimo ir treniravimosi sąlygas Lietuvoje dislokuoto JAV priešakinių pajėgų bataliono kariams, tai reikšmingai prisideda prie jų kovinės parengties stiprinimo.
K. Budrys patikino, kad tęstinis Lietuvos siekis užtikrinti maksimalų priimančiosios šalies paramos paketą yra Lietuvos prioritetas, teigiama po susitikimo išplatintame Užsienio reikalų ministerijos (URM) pranešime.
JAV kariai su pertraukomis Lietuvoje rotuojami nuo 2014 metų pavasario, o nuo 2019 metų šalyje dislokuojami JAV sunkieji batalionai. Šiuo metu šalyje tarnauja apie tūkstantį amerikiečių karių.
Amerikiečių televizija NBC balandį skelbė, kad Pentagonas svarsto galimybę atitraukti apie 10 tūkst. karių iš Rytų Europos. Anot žiniasklaidos priemonės šaltinių, kariai galėtų būti atitraukti iš Lenkijos ir Rumunijos.
Anot URM, per susitikimą aptarti kertiniai Lietuvos ir JAV strateginio bendradarbiavimo klausimai – transatlantinis ir regioninis saugumas, JAV pajėgų Europoje svarba, bendras atsakas į hibridines grėsmes, bendradarbiavimas NATO, gynybos, energetikos, nuoseklios paramos Ukrainai, sankcijų įgyvendinimo ir koordinavimo srityje.
„Lietuvos ir JAV strateginės partnerystės pagrindas – saugumo užtikrinimas ne pažadais, o konkrečiais darbais. Lietuva yra ne saugumo vartotoja, bet moki, patikima sąjungininkė“, – tvirtino K. Budrys.
Per susitikimą ministras padėkojo JAV administracijai už solidarumą su Lietuva ir principingą atsaką į oro erdvės pažeidimus bei Rusijos ir Baltarusijos režimų eskaluojamas hibridines grėsmes.
K. Budrio teigimu, NATO kaimynystėje esantys autoritariniai režimai ir toliau bando Aljanso ribas, todėl vieningas atsakas ir stiprus atgrasymas būtini siekiant užkirsti tam kelią.
Ministras akcentavo būtinybę JAV ir Europai tęsti koordinavimąsi dėl sankcijų Rusijai ir Baltarusijai siekiant pažaboti autoritarinių režimų neatsakingą elgesį.
K. Budrys teigiamai įvertino JAV prezidento sprendimą teisininką Johną Coale'ą (Džoną Koulą) paskirti specialiuoju pasiuntiniu Baltarusijai, kad šis toliau derėtųsi dėl politinių kalinių paleidimo.
URM teigimu, K. Budrys su M. Rubio taip pat aptarė ilgalaikės ir tvarios taikos Ukrainoje siekį.
Pasak Lietuvos diplomatijos vadovo, svarbu užtikrinti nenutrūkstamą karinę ir finansinę paramą Ukrainai, o Rusiją ir toliau spausti visomis priemonėmis apribojant galimybę tęsti karą.
