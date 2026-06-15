Iš Lietuvos – griežtas protestas Baltarusijai dėl oro erdvės pažeidimų

Skelbiama, kad pirmadienį į URM iškviestam Baltarusijos laikinajam reikalų patikėtiniui pareikštas griežtas protestas dėl gegužės ir birželio mėnesiais fiksuotų daugybinių Lietuvos oro erdvės pažeidimų iš Baltarusijos pusės, kai iš Baltarusijos teritorijos įskrisdavo kontrabandą gabenantys balionai ar kiti bepiločiai orlaiviai.
Pasak URM, tai atskirais atvejais sukėlė tiesioginę grėsmę civilinės aviacijos saugumui, dėl ko naktį iš birželio 7-osios į 8-ąją buvo laikinai apribota Vilniaus tarptautinio oro uosto veikla.
Ministerijos teigimu, reaguodama į Baltarusijos pusės kaltinimus dėl tariamo Baltarusijos oro erdvės pažeidimo gegužės 17 dieną, URM pabrėžė, kad „kompetentingos Lietuvos institucijos jokio panašaus atvejo nefiksavo“.
„Užsienio reikalų ministerija dar kartą paragino Baltarusiją laikytis tarptautinių įsipareigojimų, užtikrinti veiksmingą oro erdvės kontrolę ir imtis ryžtingų priemonių kovojant su kontrabandą organizuojančiu nusikalstamumu“, – rašoma pranešime.
Kaip rašė BNS, pastaruoju metu Lietuvoje ir kitose Baltijos valstybėse daugėja oro erdvės pažeidimų, šeštadienį Vilniaus apskrityje gyventojams išsiųstas pranešimas dėl galimos oro grėsmės.
Nors pirmiausia manyta, kad šalies oro erdvę pažeidė dronas, NATO oro policijos naikintuvai nustatė, kad tai – meteorologinis balionas, naudojamas kontrabandai.
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