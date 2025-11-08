Lietuvos pasienyje su Baltarusija besilankanti premjerė apžiūri situaciją

„Premjerė kartu su Valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnais apžiūri situaciją Lietuvos ir Baltarusijos pasienyje – tiek žemėje, tiek iš oro. Ministrė pirmininkė nori pamatyti realų vaizdą ir įvertinti padėtį savo akimis“, – BNS nurodė jos patarėjas Ignas Dobrovolskas.
Nuotraukomis, su prierašu „šiandien darbo vieta pasienyje“, I. Ruginienė pasidalino ir savo „Facebook“ paskyroje.
Ji pasienyje lankosi Vyriausybei siekiant iš Baltarusijos susigrąžinti šioje šalyje įstrigusius Lietuvos vilkikus.
Kaip rašė BNS, Lietuva, reaguodama į iš Baltarusijos leidžiamų kontrabandiniams rūkalams gabenti naudojamų meteorologinių balionų civilinei aviacijai keliamą grėsmę, su tam tikromis išimtimis mėnesiui uždarė sieną su Baltarusija. Šis sprendimas galioja iki lapkričio 30-osios, po to Ministrų kabinetas spręs dėl uždarymo pratęsimo.
Į pasienio punktų uždarymą reaguodamas Minskas atsakė uždrausdamas šalyje judėti Lietuvos vežėjų vilkikams.
Dėl to, remiantis Vyriausybės pateiktais duomenimis, šiuo metu Baltarusijoje įstrigę apie 1 tūkst. Lietuvos vilkikų ir puspriekabių, 400 iš jų – Šalčininkų pasienio punkte.
Tikėtasi, jog būtent per Šalčininkų pasienio punktą Minskas atvers evakuacinį koridorių, tačiau penktadienio vakarą tokio sprendimo galimybę Baltarusija atmetė.
Premjerės patarėjas Ignas Dobrovolskas šeštadienį teigė, jog Baltarusijai ir toliau atsisakant išleisti vilkikus, svarstoma apie ilgalaikį baltarusiškų prekių traukiniais vežimo per Lietuvą ribojimą.
