Iš ligoninės išleistas Vytautas Landsbergis: pusiau su bėda, bet dar gyvas

„Kaip čia pasakius, (jaučiuosi – ELTA) pusiau su bėda, bet dar gyvas, dirbinėju šį bei tą (...) Būtų blogiau, tai būčiau ligoninėje“, – portalui teigė profesorius.
Kaip skelbta anksčiau, į medikus dėl judėjimo problemas keliančio sindromo V. Landsbergis kreipėsi liepos pabaigoje.
„Prof. Vytautas Landsbergis kreipėsi į Santaros klinikas dėl komplikuoto skausminio sindromo, kuris kelia judėjimo problemų. Profesorius hospitalizuotas į klinikas ištyrimui ir gydymui“, – tuomet teigė klinikos.
Po apžiūros nuspręsta profesorių gabenti į ligoninę. Ten jam buvo atlikti išsamesni tyrimai.
Pastarąjį kartą ligoninėje V. Landsbergis buvo atsidūręs kovo pradžioje.
