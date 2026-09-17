LRT direktorė prašė, kad klausimas dėl įtariamo pažeidimo būtų nagrinėjamas viešai

„Laikausi pozicijos, kad mėginimas man pripažinti darbo pareigų pažeidimą yra neteisėtas tiek procedūrine, tiek turinio prasme, todėl kreipiausi į LRT tarybą, kad šis klausimas būtų nagrinėjamas viešai. Juolab, kad viešus posėdžius numato ir LRT įstatymas“, – feisbuke ketvirtadienį rašė M. Garbačiauskaitė-Budrienė.
Kaip rašė BNS, dėl generalinės direktorės galimo pažeidimo taryba ketina spręsti rugsėjo 22 dieną.
Vadovės atsakomybė bus svarstoma prokuratūrai dar vasarą nustačius, kad šitaip „LRT pažeidžia įstaigos veiklos ir atskaitingumo principus, visuomenės bei valstybės teises ir teisėtus interesus žinoti, kaip naudojami viešieji pinigai“, BNS sakė transliuotojo tarybos pirmininkas Mindaugas Jurkynas.
Anot jo, prokuratūra taip pat konstatavo, kad taip buvo apribota „galimybė identifikuoti tiekėjus, kuriems teikiama nauda iš valstybės biudžeto, ir jų sąsajas“ su LRT.
„Tarybos pirmininkas Mindaugas Jurkynas jau komentuoja žiniasklaidai apie šiurkštų pažeidimą, kas automatiškai reikštų mano atleidimą, nors LRT taryba pati palaikė poziciją neatskleisti autorių pavardžių“, – teigė LRT generalinė direktorė.
„Manau, kad visuomenė turi teisę matyti diskusijas dėl šio klausimo, nes ir menamo pažeidimo objektas yra susijęs su viešumu ir visuomenės interesu.
Jei buvo transliuojami generalinio direktoriaus rinkimai, turi būti ištransliuota ir operacija „atleidimas“, – pridūrė ji.
LRT tarybos pirmininkas M. Jurkynas BNS ketvirtadienį sakė, kad taryba antradienio posėdžio pradžioje spręs, ar klausimas dėl M. Garbačiauskaitės-Budrienės galėtų būti nagrinėjamas atvirai.
Jis taip pat teigė, jog iki priimant sprendimus antradienio posėdyje tarybos vaidmuo sprendžiant dėl paslaugų tiekėjų neviešinimo bus patikslintas.
Anksčiau šiemet Seimo priimta nauja LRT vadovo atleidimo tvarka sudaro sąlygas atleisti generalinį direktorių nustačius šiurkštų pareigų pažeidimą.
BNS skelbė, kad sprendimu Generalinė prokuratūra įpareigojo LRT individualiai įvertinti kiekvieną atvejį, kai viešai skelbiamose programų pirkimų ataskaitose neviešinami fizinių asmenų – tiekėjų – vardai ir pavardės.
Tai padaryta nustačius, kad LRT neatskleidė paslaugų tiekėjų, kai interneto svetainėje paskelbė ataskaitą apie 2025 metais neskelbiamos apklausos būdu įvykdytus programų pirkimus.
Prokuratūros vertinimu, LRT bendro pobūdžio sprendimą neviešinti visų tiekėjų priėmė neatlikusi kiekvieno konkretaus pirkimo vertinimo.
Tačiau, anot prokuratūros, kiekvienu atveju turi būti nustatytos individualios aplinkybės, leidžiančios įvertinti pusiausvyrą tarp pirkimų skaidrumo bei viešumo ir tiekėjų teisių bei teisėtų interesų apsaugos.
Toks sprendimas buvo priimtas Viešojo intereso gynimo skyriaus prokurorui išnagrinėjus Seimo Audito komiteto prašymą.
(be temos)