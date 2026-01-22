LRT – solidūs priedai prie algų

Siekia išlaikyti geriausius
Tai paaiškėjo po dienraščio „Klaipėda“ redakcijai atsiųsto LRT Viešųjų ryšių skyriaus vadovės Augustės Mikulėnaitės atsakymo į redakcijos klausimus.
„LRT veikia patvirtinta atlygio politikos sistema, kuria siekiama pritraukti, motyvuoti ir išlaikyti geriausius darbuotojus. Viena iš jos dalių – metiniai priedai – yra skirtingi, skaičiuojami pagal kiekvieno LRT darbuotojo indėlį: pasiektus rezultatus bei kompetencijas. Kiekvienais metais darbuotojai su savo vadovais atlieka savo pasiekimų ir kompetencijų vertinimus, pagal kuriuos yra nustatomi ir metinių priedų dydžiai. 2025 m. darbuotojams ir vadovams išmokėti priedai – vidutiniškai buvo išmokėta apie 45 proc.“, – patvirtino A. Mikulėnaitė.
Ji atsakyme minėjo, kad priedus prie algos gavo ir LRT vadovai, bet apie tai, ar generalinė direktorė ir jos pavaduotojas buvo skatinti, atsakyme nedetalizuota.
Viešai LRT skelbia tik 2024 m. darbuotojų mėnesio algos vidurkius, neatskaičius mokesčių.
Šios viešosios įstaigos 2025 m. algų vidurkiai LRT tinklalapyje nėra skelbiami.
Aukščiausio lygio vadovai, kurių yra aštuoni, vidutiniškai kas mėnesį 2024 m. gaudavo po 8 063 eurus.
45 proc. dydžio priedas, gaunant per 8 tūkst. eurų algą, turėtų sudaryti ne mažiau kaip 3,6 tūkst. eurų sumą.
Gavo 600 darbuotojų
LRT pranešė, kad beveik pusės pareiginės algos dydžio metiniai priedai buvo išmokėti 600 darbuotojų.
LRT skelbė, kad įstaigoje dirba 63 viduriniosios grandies vadovai.
Vidutiniškai jie gaudavo po 3 966 eurus algos, neatskaičius mokesčių.
Su 1 784 eurų priedu šiems darbuotojams turėjo būti išmokėta po 5 750 eurų atlygis.
Kūrybiniai darbuotojai, kurių LRT dirbo 319, vidutiniškai gaudavo po 2 633 eurus atlygio.
Vadinasi, jiems 2025 m. gruodį papildomai galėjo būti išmokėta po 1 184 eurus priedų. Iš viso 319 žmonių turėjo būti išmokėtos algos po 3 817 eurų.
Specialistų LRT turi 275. Vidutinis specialisto atlyginimas – 2 420 eurų. Kiekvienam jų papildomai prie algos gruodį galėjo būti išmokėta po 1 089 eurus.
Direktorė – be premijos?
LRT 2024 m. veiklos ataskaitoje skelbė, kad iš 72,7 mln. eurų viešosios įstaigos sąnaudų personalui buvo skirta 34,5 proc. arba 25,1 mln. eurų.
Registrų centrui pateiktoje ataskaitoje LRT skelbė, kad 2024-aisiais generalinės direktorės M. Garbačiauskaitės-Budrienės atlyginimas per metus siekė 105 tūkst. eurų.
Priedų ir premijų generalinė direktorė 2024 m. negavo.
Generalinio direktoriaus pavaduotojui G. Oganauskui per 2024 m. išmokėta 92,6 tūkst. eurų suma kaip bazinis atlyginimas.
Dar pavaduotojui skirtas 1,4 tūkst. eurų priedas ir 3,8 tūkst. eurų premija.
Iš viso per 2024 m. G. Oganauskui išmokėta 97,9 tūkst. eurų.
LRT departamentų ir tarnybų vadovų algoms 2024 m. išmokėta 581 tūkst. eurų.
Priedams – 13,9 tūkst. eurų, o premijoms – 21 tūkst. eurų.
Iš viso departamentų ir tarnybų vadovams sumokėta 616,8 tūkst. eurų suma.
