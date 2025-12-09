LSDP lyderis: Seimo sesija gali būti pratęsta

„(Rudens sesija – BNS) aišku tęsiasi iki gražiausių metų švenčių, bet tikriausiai ji bus pratęsta savaitei“, – Seime žurnalistams antradienį sakė M. Sinkevičius.
„Normalu, artės ir Sausio 13-oji, turime savaitę, kur paprastai būna sesija pratęsta, (...) prieš Sausio 13-ąją turbūt bus papildoma savaitė“, – teigė jis.
Kaip rašė BNS, valdančiosios koalicijos taryba antradienį po vakarinio Seimo posėdžio rinksis aptarti kitų metų biudžeto.
„Reikia suderinti, sudėti galutinius štrichus, nes yra dar krūva pateiktų pasiūlymų, juos reikia įvertinti, tam ir skirsim laiką“, – kalbėjo LSDP pirmininkas.
Parlamente antradienį numatytas antrasis biudžeto projekto svarstymas, o jį priimti ketinama ketvirtadienį. Jo priėmimui šią savaitę nepritaria koalicijos partneriai „aušriečiai“.
Biudžeto projekte numatyta maždaug dešimt kartų mažiau papildomų išlaidų nei prašė Seimo nariai ar komitetai – daugiau lėšų rasta pedagogams ir pareigūnams, Seimo kanceliarijai, Kultūros ministerijai.
