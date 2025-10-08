„Man nėra žinoma, kuris sako netiesą“: dėl kandidato į kultūros ministrus – vėl painiava

„Jis tikino, kad turi tą žmogų, bet aš negaliu šimtu procentų patikėti, kad tas žmogus yra, kadangi per koalicinę tarybą Remigijus (Žemaitaitis – ELTA), kaip kolega tikrai patikino mus, kad tas kandidatas yra pateiktas. Jo pavardė, matyt, yra pateikta premjerei Ingai Ruginienei. Ir jeigu šiandien ryte Inga Ruginienė sako, kad ji nėra gavusi tos pavardės, tai aš labiau linkusi būčiau patikėti premjere Inga Ruginiene“, – laidoje „Iš esmės“ komentavo R. Budbergytė.
„Tačiau man nėra žinoma, kuris sako netiesą. Nes Remigijaus Žemaitaičio dar vakar vakare klausiau, ar tikrai, Remigijau, tu pateikei pavardę Ingai Ruginienei. Jis mane patikino, kad taip“, – pridūrė Seimo vicepirmininkė.
Negaliu šimtu procentų patikėti, kad tas žmogus yra.
ELTA primena, kad praėjusią savaitę atsistatydinus kultūros ministrui Ignotui Adomavičiui, „Nemuno aušros“ lyderis Remigijus Žemaitaitis teigė turintis kitą kandidatą į kultūros ministrus. Parlamentaras kandidato pavardės kol kas neatskleidžia, bet pabrėžia, kad jis kultūros bendruomenei puikiai pažįstamas ir „aušriečių“ partijai nepriklauso.
Savo ruožtu Seimo pirmininkas Juozas Olekas tikino, kad jau žino, kas bus kandidatas į kultūros ministrus, tačiau jo taip pat neįvardijo.
Vis dėlto, premjerė Inga Ruginienė žurnalistams patikino, kad nėra sulaukusi pateikto „aušriečių“ kandidato į kultūros ministrus pavardės.
Kultūros bendruomenei nerimstant dėl „Nemuno aušrai“ atiduotos Kultūros ministerijos, socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius neatmetė, kad gali tekti persvarstyti valdančiosios koalicijos sudėtį. Savo ruožtu premjerė teigė, kad imtis dar vienų ministerijų mainų neketinama.
(be temos)