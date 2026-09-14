Matjošaitytė teikė paslaugas „Nemuno aušrai“: ar VRK pradės tyrimą?

„Mes dėl to tarsimės ketvirtadienį, numatomas VRK posėdis. Tai tikėtina, kad šį klausimą apsvarstysime, ar pradedame tyrimą, ar nepradedame“, – žurnalistams sakė L. Petronienė.
Pasak jos, tai bus daroma paaiškėjus, kad „Nemuno aušros“ 2024 metais komisijai siųstas vienas iš teisinių dokumentų „Dėl politinės partijos finansavimo šaltinių“ buvo parengtas L. Matjošaitytės.
Minimą dokumentą „aušriečiai“ VRK siuntė šiai nagrinėjant partijos 2024 metų nario mokesčius.
Pasak L. Petronienės, L. Matjošaitytės autorystę įrodo dokumento metaduomenys.
Jos teigimu, autorystė patikrinta, kai naujienų portalas „Delfi“ pirmadienį paskelbė, kad L. Matjošaitytė, būdama advokate, 2024 metais konsultavo partiją „Nemuno aušra“ ir nuo pat pradžių siekė tai nuslėpti.
Anot portalo, 2024 metų rugsėjį, likus kiek daugiau nei mėnesiui iki Seimo rinkimų, L. Matjošaitytė „Nemuno aušros“ vicepirmininkui Robertui Puchovičiui elektroniniu paštu atsiuntė savo parengtą partijos atsakymo VRK dėl finansavimo šaltinių projektą.
Tame pačiame laiške ji paprašė „aušriečio“ perkelti jos rengtą atsakymą ant R. Puchovičiaus sukurto „Word“ dokumento, „kad neliktų mano metaduomenų“.
Nei partija, nei dabartinė VRK narė savo buvusio bendradarbiavimo nedeklaravo.
„Labai nesmagi situacija“, – sakė L. Petronienė.
Labai nesmagi situacija.
„Sprendimai VRK priimami labai svarbiais klausimais, rinkimai yra demokratijos pamatas ir rinkimų skaidrumas, ir politinių partijų kampanijų finansavimo reikalavimai – jie nėra šiaip sau, jie yra susiję su rinkimų skaidrumu, su demokratijos atsparumu. Tai, žinoma, kad mums yra skaudu“, – kalbėjo pirmininkė.
Vis dėlto ji aiškino negalinti imtis priemonių atšaukti VRK narę, nes tai gali padaryti tik skiriančioji institucija.
„Ji yra mūsų narė ir interesų derinimo klausimai yra ne Vyriausiosios rinkimų komisijos kompetencijoje, tai mums tikrai nepadeda, bet mes patys tirti, vertinti negalime“, – teigė L. Petronienė.
Ji taip pat pridūrė, jog dėl L. Matjošaitytės situacijos į instituciją kreipėsi ir Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK), prašydama pateikti informaciją ir paaiškinimus.
„Iki rytojaus mes turime pateikti atsakymą ir, matyt, jau čia VTEK kompetencija bus“, – sakė L. Petronienė.
VRK pirmininkė užsiminė, kad pirmadienį trumpai telefonu kalbėjosi su pačia L. Matjošaityte apie susiklosčiusią situaciją, tačiau ši tik padėkojo už informaciją.
2017–2021 metais L. Matjošaitytė buvo VRK pirmininkė. Į komisijos narės pareigas Seimo sprendimu ji grįžo 2025 metais jos kandidatūrą pateikus „Nemuno aušros“ deleguotam tuometiniam teisingumo ministrui Rimantui Mockui.
Iš pradžių atsisakiusi atskleisti, ar iš partijos gavo užmokestį, vėliau teisininkė pranešė pinigų neuždirbusi. Ji atsisako komentuoti profesinių santykių su „Nemuno aušra“ detales, argumentuodama tai advokato ir kliento paslaptimi.
BNS rašė, kad VRK pastarosiomis savaitėmis aiškinosi opozicinės „Nemuno aušros“ gautų konsultacijų iš L. Matjošaitytės apimtį.
2025-ųjų gegužę naujos sudėties komisija sprendė dėl „Nemuno aušros“ politinės kampanijos finansavimo pažeidimų. Dalyje balsavimų L. Matjošaitytė pritarė, kad partija padarė pažeidimus, dalyje susilaikė.
VRK narė tvirtino, kad šie balsavimai nesudarė jai interesų konflikto ir pagrindo nusišalinti, nes sugrįžusi dirbti į komisiją neteikia konsultacijų politinėms organizacijoms.
VTEK šiuo metu renka papildomą medžiagą apie situaciją, o vėliau turėtų spręsti, ar pradėti tyrimą L. Matjošaitytės atžvilgiu dėl galimo Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo pažeidimo.
(be temos)