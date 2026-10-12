Mindaugas Sinkevičius JAV ir Rusijos susitarimą dėl dyzelino vadina gėdingu

„Mano nuomone, tai – gėdingas, negarbingas poelgis. Nesu tikras, ar tai iš tikrųjų vyksta, ar tai tik politiniai pareiškimai. Nemačiau rašytinio susitarimo (...). Manau, kad tai paaiškės artimiausią savaitę“, – televizijai „SkyNews“ Varšuvos saugumo forume pirmadienį sakė ministras pirmininkas.
D. Trumpas penktadienį paskelbė pasikalbėjęs su prezidentu Vladimiru Putinu ir jiedu pasiekę susitarimą, kad Rusija pasaulinėms rinkoms patiektų didelius dyzelino kiekius.
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pasmerkė šį žingsnį, o tai paskatino D. Trumpą šeštadienį paraginti Ukrainą išsirinkti naują lyderį.
Baltųjų rūmų šeimininkas sekmadienį savo socialiniame tinkle „Truth Social“ netikėtai paskelbė, jog abi pusės sutinka nutraukti savo niokojančius tolimojo nuotolio smūgius elektrinėms ir naftos perdirbimo gamykloms.
Tuo metu Ukrainos lyderis pareiškė, jog Kremlius nenori sutikti su paliaubomis, ir pabrėžė, kad Maskva pirmadienį, jau po D. Trumpo paskelbimo apie paliaubas, surengė išpuolius prieš šešis energetikos objektus.
Kiek anksčiau M. Sinkevičius teigė, kad Lietuvos pasitikėjimas JAV nesusvyravo ir pabrėžė, jog iniciatyvos, skirtos pasiekti taiką Ukrainoje, yra sveikintinos.
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