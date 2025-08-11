Mindaugas Sinkevičius: po koalicijos partnerių socdemai dėl daugumos kalbės su LVŽS, KŠS atstovais

„Pirmiausia norime pakalbėti su „Nemuno aušra“ ir demokratais „Vardan Lietuvos“, tada turbūt būsime laisvi pratęsti pokalbius ir su kitais politinio lauko dalyviais“, – LRT laidoje „Dienos tema“ pirmadienį kalbėjo M. Sinkevičius.
„Aš manau, kad kalbėsime turbūt su Valstiečių ir žaliųjų sąjungos, Krikščioniškų šeimų sąjungos atstovais, jie veikia bendroje frakcijoje (Seime – BNS)“, – pažymėjo Lietuvos socialdemokratų partijai (LSDP) vadovaujantis politikas.
Į dešinę pusę tikrai nesižvalgom.
Minėtas dvi politinės jėgas jis įvardijo „realiausia kryptimi“, kuria socdemai norės užmegzti kontaktą.
„Į dešinę pusę tikrai nesižvalgom“, – pridūrė M. Sinkevičius.
Paklaustas, ką LSDP rinktųsi į partnerius, jeigu demokratų lyderis Saulius Skvernelis iškeltų reikalavimą koalicijoje dirbti tik joje nelikus „aušriečių“, M. Sinkevičius tai vadino sunkiu sprendimu.
„Sudėtingas apsisprendimas, manau, nėra vien tik mano ir derybinės grupės klausimas. Manau, kad visa partija padiskutuotų, ir mes jau preliminariai planuojame pasidaryti nuotolinį tarybos posėdį“, – sakė LSDP lyderis.
Kaip rašė BNS, antradienį M. Sinkevičius tikisi būsimą darbą aptarti su mažesniaisiais koalicijos partneriais Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“.
„Aušriečiai“ turi pretenzijų į Seimo pirmininko postą
LSDP lyderis nacionaliniam transliuotojui patvirtino, kad „Nemuno aušros“ pirmininkas Remigijus Žemaitaitis pirmadienį susitikime su socdemų vadovais išsakė lūkesčių savo partijai gauti parlamento vadovo postą.
„Tokių lūkesčių ponas R. Žemaitaitis išsakė. Taip, tas buvo paminėta prie mūsų derybinio stalo šiandien susitikimo metu. Bet vėlgi, kaip sakyti, lūkesčiai yra gerai, ambicijos yra gerai, vėlgi, nebūtinai tai taps kūnu“, – sakė M. Sinkevičius.
Jis pabrėžė, kad dėl to nebuvo sutarta ir klausimas yra atviras, tačiau R. Žemaitaitis „ambicijų dėl Seimo pirmininko pozicijos tikrai turi“.
Tuo metu „aušriečiams“ kalbant apie norą keisti visus tris savo deleguotus ministrus partiniais, anot M. Sinkevičiaus, galimi pretendentai juos pakeisti nebuvo įvardyti.
„Pavardžių aš nežinau, tiesiog buvo pasakyta, kad dabartiniai ministrai turbūt turi kuklių galimybių tęsti savo darbą. Buvo akcentuota ir pasakyta, kad tai ne pono R. Žemaitaičio valia, o visos partijos, frakcijos vertinimas ir matymas, kad turėtų būti partijos deleguoti partiniai ministrai“, – „Dienos temoje“ sakė M. Sinkevičius.
Šiuo metu aplinkos ministru laikinai dirba Povilas Poderskis, žemės ūkio – Ignas Hofmanas, o teisingumo – Rimantas Mockus.
M. Sinkevičius dvejoja dėl prezidento lyderystės formuojant daugumą
BNS primena, kad prezidentas Gitanas Nausėda dabartinio Seimo kadencijos pradžioje praėjusias metais pareiškė dėl „Nemuno aušros“ reputacinių problemų šios partijos narių neskirsiantis ministrais.
Pasak M. Sinkevičiaus, su šalies vadovu vyksta konsultacijos, tačiau LSDP pirmininkas dvejojo, ar prezidentas imsis lyderystės iš naujo formuojant koaliciją.
„Aš nesu tikras, kiek jis bus toks ketvirtasis ar penktasis, ar pagrindinis partneris, kuris bus lemiantis veiksnys ir imsis kažkokios lyderystės formuojant daugumą. Aš manau, kad ta lyderystės našta ir atsakomybė tenka socialdemokratams“, – pažymėjo M. Sinkevičius.
Atsakydamas į klausimą, ar LSDP atsižvelgtų prezidentui iškėlus sąlygą, kad „aušriečių“ koalicijoje neliktų, jis kalbėjo, kad socdemai „linkę išgirsti įvairias prezidento pozicijas ir į jas atsižvelgti, ir natūralu, kad tas reikalinga sklandžiam darbui, institucijų bendradarbiavimui“.
Be to, anot M. Sinkevičiaus, „vienais pirmųjų“ klausimų pirmadienio susitikime su „aušriečių“ vadovais buvo aptarti partijos lyderių, pačios partijos atžvilgiu atliekami teisiniai procesai.
„Kaip jie vertina tuos pradėtus procesus, jų baigtį, ar tai galėtų turėti neigiamos reputacinės žalos ir jiems, ir bendrai koalicijai. Mes apie tai irgi diskutavome ir išgirdome patikinimą, kad pradėti tyrimai, jų vertinimu, nebus kažkaip finalizuoti apkaltinamaisiais nuosprendžiais ir kažkokiomis dėmėmis ar papildomomis sankcijomis partijai“, – nurodė LSDP lyderis.
Kaip rašė BNS, R. Žemaitaitis teisiamas baudžiamojoje byloje dėl žydų niekinimo, tuo metu Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) yra pradėjusi ikiteisminį tyrimą dėl „Nemuno aušros“ rinkimų kampanijos finansavimo.
Pokyčiai Vyriausybėje atsistatydinus Gintauto Palucko kabinetui atvėrė kelią partijoms iš naujo derėtis dėl postų, priklausančių pagal valdančiosios koalicijos sutartį, nes G. Nausėda turės skirti naują Ministrų kabinetą.
Demokratai sako, kad iš premjero pareigų pasitraukus G. Paluckui, koalicijos sutartis nustojo galioti. Tuo metu socdemai ir „aušriečiai“ laikosi pozicijos, kad sutartyje užtenka tik korekcijų, o dabartinės partijos gali tęsti darbą kartu.
Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“ yra išreiškusi abejones dėl tolesnio darbo daugumoje.
Valdantieji šiuo metu turi 86 balsus Seime. LSDP yra didžiausia parlamento frakcija su 52 mandatais, 19 narių turi „Nemuno aušra“, o 15 – demokratai.
