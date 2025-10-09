Mindaugas Sinkevičius: taurė dar nebaigta, liko lašas joje

„(Esame – BNS) taške, kai taurė dar nebaigta, liko lašas joje, o čia lašas kantrybės. Tai pasižiūrėsime, ar tą kantrybės lašą išlašinsime, ar kažkaip tai ją papildysime“, – žurnalistams ketvirtadienį Seime sakė socialdemokratų lyderis.
BNS rašė, kad M. Sinkevičius antradienį pareiškė neatmetantis, jog partijai savaitgalį susirinkus į tarybą, joje bendruomenė gali kelti klausimus dėl tolimesnės koalicijos sudėties.
Tokius svarstymus paskatino kultūrininkų protestai prieš kultūros ministro portfelio atidavimą „Nemuno aušrai“.
M. Sinkevičius pripažino, kad galbūt įvykę mainai nebuvo visai sėkmingi.
„Man ir sveikata rūpi, man ir švietimas rūpi, ir vidaus reikalai, ir krašto apsauga, ir susisiekimas. Dabar kažkaip bandoma pastatyti, kad kultūra yra kažkokia, kaip sakant, virš visų ministerijų likusių. Ne visai taip, nes jos visos svarbios. Ir mainuose taip jau atsitinka, kad kažką keiti į kažką. Tai matyt, kad ne visai sėkmingi tie mainai buvo“, – kalbėjo jis.
Šiuo metu laikinai kultūros ministrės pareigas eina švietimo, mokslo ir sporto ministerijos vadovė socialdemokratė Raminta Popovienė.
M. Sinkevičiaus nuomone, bendrapartietė yra pajėgi susidoroti su papildomu krūviu, tačiau jis darys viską savo jėgose, kad jai netektų ilgai užimti dviejų pareigybių.
„Raminta, manau, kad susitvarkys, bet žmogus ant dviejų kėdžių, dvi sferos, jos sudėtingos, jos reikalaujančios ir dėmesio, ir pinigų, ir krūva problemų. Tai aš norėčiau palinkėti ir darysiu viską kaip partijos vadovas, kad Raminta nevargtų dvigubo darbo ir už tai negautų dvigubo, akivaizdu, atlygio. Čia jai papildomas stresas ir nesinori, kad jis nusitęstų į amžinybę kažkokią“, – sakė jis.
Socdemų lyderis teigė, kad savaitgalį bendrapartiečiai iš jos išgirs kelias alternatyvas apie tai, ko reikėtų imtis toliau – nuo nuosaikios iki dramatiškos.
„Aš manau, kad mano pasisakyme skambės kelios alternatyvos, kaip aš jas matau, kaip realiausias. Nuo nuosaikios link dramatiškos arba kitos. Tai aš jas išdėliosiu ir tikiuosi, kad vienaip ar kitaip partijos nariai surezonuos, kuri jiems atrodo tinkamiausia“, – sakė M. Sinkevičius.
Politikas pabrėžė, kad nors įvairios alternatyvos egzistuoja ir yra diskutuojamos, jos kol kas nėra nagrinėjamos kaip realūs scenarijai.
„Kol kas mes nesidairome į kairę, į dešinę“, – teigė M. Sinkevičius.
„Tikrai yra alternatyvų, bet mes nesimėtome. Negali būti ir šeimoje, ir kažkaip ieškot naujo partnerio. Tiesiog tu turi pabaigti vienus santykius ir eit prie kitų. (...) Kol kas mes norim išsiaiškinti, ar mes galim toliau sugyventi ir kažką nuveikti, ar mes vis tiktai kažkaip kitaip elgiamės“, – kalbėjo jis.
M. Sinkevičius akcentavo, kad politika – „nėra lengvų sprendimų profesija“, tad juos priimti užtrunka, kartais jie ir nemalonūs.
„Nėra lengvas sprendimas. (...) Man atrodo, kad jūs kažkaip bandot taip romantizuoti tą sprendimą, kad vat čia reiktų kažkaip keisti koaliciją ir čia viskas taip staiga nušvis dangus gražiomis spalvomis, visi būsime laimingi, kultūros bus daug, Čiurlionio klausysime ir kaifuosime“, – kalbėjo politikas.
Po premjero Gintauto Palucko atsistatydinimo naują valdančiąją koaliciją suformavo Lietuvos socialdemokratų partijos, „Nemuno aušros“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos. Jos Seime turi 82 narius.
