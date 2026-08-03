Ministras: bus siekiama įvertinti ir išieškoti žalą dėl apgadintos ambasados Kyjive

„Visą tai reikės įsivertinti. Aš atkreipsiu dėmesį, kad Lietuva labai aktyviai eina tam, kad būtų tarptautiniai teisiniai mechanizmai sukurti tokiai žalai ir įvertinti, užfiksuoti ir ją išieškoti – ta, kuri yra padaryta Ukrainoje. Tai yra žalų registras įsteigtas, yra dabar paraiškų nagrinėjimo komisija įsteigta, prie kurios Lietuvos Respublika viena pirmųjų prisijungė. Tos teorinės galimybės yra. Turtui, kuris buvo sugadintas, prašyti kompensacijos yra“, – žurnalistams Seime pirmadienį teigė K. Budrys.
„Kaip tai vyktų su diplomatiniu turtu, aš čia dabar turėčiau dar ir teisiškai gerai pasižiūrėti. Tas principas yra labai aiškus: nesvarbu, ar langas subyrėjo, ar stogas nuneštas buvo, ar kitas turtas sudaužytas – niekas negali likti neužregistruota. Visa tai reikės išieškoti“, – kalbėjo jis.
Anot K. Budrio, padarytą žalą dar turės įvertinti specialistai.
Kaip skelbė ELTA, per šeštadienio naktį vykusią Rusijos raketų ataką nukentėjo Kyjive esanti Lietuvos ambasada – netoli ambasados nukritus raketoms, išdužo pastato langas, apgadinti ant pastato esantys saulės kolektoriai.
Dėl Rusijos karinių pajėgų įvykdytos didelio masto atakos prieš Kyjivą į Užsienio reikalų ministeriją (URM) iškviestam Rusijos ambasados Vilniuje atstovui buvo pareikštas griežtas protestas.
Per didelio masto Rusijos raketų ataką prieš Kyjivą naktį į šeštadienį žuvo devyni žmonės, dar mažiausiai 23 buvo sužeisti. Gaisrai ir žala pastatams užfiksuoti penkiuose Ukrainos sostinės rajonuose.