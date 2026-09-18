Ministras: JAV supranta Lietuvos poreikį atkurti santykius su Pekinu, siekiant ekonominio saugumo

„Jungtinės Amerikos Valstijos visiškai, kiek čia pokalbiuose buvo kalbėta, (...) supranta poreikį turėti diplomatinį atstovavimą. Tai nėra kažkoks dalykas, kuris turi vertybinį krūvį savaime“, – BNS ketvirtadienį sakė Vašingtone viešintis Lietuvos diplomatijos vadovas.
„Kalbėjomės, kaip mes drauge – Lietuva, Europos Sąjunga ir Jungtinės Amerikos Valstijos – turėtume užsitikrinti ekonominį saugumą nuo tokių veikėjų kaip Kinija, kuri manipuliuoja tiekimo sąlygomis, pramonės gamybos perviršiais, iškraipo rinką, taiko ribojimus patekti į savo rinką ir panašiai. Kaip išlyginti tą visą veikimo lauką“, – pabrėžė K. Budrys.
Jis nurodė, kad Lietuva ir JAV šiais klausimais „yra visiškos bendramintės“, todėl Vilnius prisijungė prie kritinių metalų susitarimo, taip pat siekia prisijungti prie „Pax Silica“ deklaracijos dėl pažangiųjų technologijų tiekimo grandinių ir „ta kryptimi dirbs toliau“.
„Politika yra esmė. Tikslai yra esmė. Kaip mes juos įgyvendiname, įrankius kokius turime, kiekviena valstybė turi pati pasidaryti. Lietuva turi turėti visą diplomatinį arsenalą. Ir diplomatinis atstovavimas yra vienas iš pagrindinių dalykų. Mes Rusijoje, Baltarusijoje turim ambasadas, todėl paties to tikslo kvestionavimo aš jau visiškai pradedu nebesuprasti“, – kalbėjo Lietuvos diplomatijos vadovas.
K. Budrys tvirtino, kad JAV ir Lietuvos tikslai dėl Kinijos sutampa „per ekonominio saugumo prizmę“.
„Žinoma, kad jų (JAV – BNS) darbotvarkė yra daug platesnė negu mūsų. Jungtinėse Amerikos Valstijose šiandien tai yra labai jaučiama, laukiant (kitą savaitę vyksiančio – BNS) Kinijos prezidento Xi vizito Vašingtone. Ten, žinoma, bus daug klausimų aptarti, bet tai, kas yra susiję su strateginiais sektoriais, technologijomis, kurios formuos pasaulio ateitį kartas į priekį, mes esame viename bloke, ir ne su Kinija“, – akcentavo užsienio reikalų ministras.
BNS rašė, kad Vilniaus ir Pekino dvišaliai santykiai pašlijo 2021 metais, kai Lietuva leido Taivanui atidaryti taivaniečių atstovybę.
Premjero Mindaugo Sinkevičiaus Vyriausybės programoje žadama siekti normalizuoti diplomatinius santykius su Kinija iki tokio atstovavimo lygio, kokį turi kitos ES valstybės, tačiau kol kas tai nedavė rezultatų.
Ministrų kabineto vadovas rugsėjo pradžioje sakė iš K. Budrio šioje srityje besitikintis pažangos iki Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai, taip pat norintis matyti aiškų veiksmų planą.
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