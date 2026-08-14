Ministras mano, kad kontrmobilumo priemones turėtų papildyti robotizuotos sistemos

„Mano asmeninė vizija, (...) kad mes dar turėtume pasitelkti ir modernesnius sprendimus, tą, ką mes matome Ukrainoje – tai robotizuotas sistemas“, – BNS penktadienį sakė ministras.
„Tai reiškia, detekcijos priemones, ką mes jau kuriame, integruojame, turėtų palydėti robotizuoti sprendimai, kurie iš esmės, sakykime, sumažina riziką ir patiems kariams, ir didina mūsų pajėgumus prieš priešininką“, – aiškino jis.
BNS rašė, kad kontrmobilumo inžinerinių priemonių parkai Lietuvos kariuomenės nustatytose vietose turėtų būti įrengti iki 2028 metų pabaigos, anksčiau tai planuota padaryti iki 2025 metų balandžio.
Terminas pratęstas kontrmobilumo priemonių plane nuo 27 iki 50 padidinus parkų skaičių, numačius naują kontrmobilumo priemonių ruožą.
Vyriausybė šią savaitę patvirtino ketinimą pasienyje su Baltarusija ir Rusijos Kaliningrado sritimi suformuoti 20 ir 150 metrų pločio ruožus nuo patrulio tako ribos į Lietuvos teritorijos gilumą.
Taip pat iki 2028-ųjų pabaigos numatoma įrengti rezervines kliūtis valstybinės reikšmės kelių ruožuose, prietilčiuose, parengti tiltus sprogmenims tvirtinti, iki 2030-ųjų pabaigos – kariuomenės nustatytose vietose atkurti pelkes.
Krašto apsaugos ministerijos skaičiavimu, pakeitimams įgyvendinti iš Valstybės gynybos fonde numatytų lėšų 2026–2030 metais papildomai reikėtų apie 50 mln. eurų.
Lietuvos kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras su JAV kolega Christopheriu R. Norrie (Kristoferiu R. Noriu) ketvirtadienį aptarė amerikiečių sausumos pajėgų Europoje ir Afrikoje vadovaujamos kontrmobilumo iniciatyvos vystymą.
Pasak R. Kauno, Jungtinės Valstijos yra susipažinusios su esamais šalies planais, šiuo metu su partneriais diskutuojama, ką būtų galima įrengti papildomai.
BNS skelbė, kad netoli sienų su Rusija ir Baltarusija steigiamuose parkuose saugomi „drakono dantys“, surenkami „ežiai“, „ispaniški arkliai“, betoninės kelio užtvaros, koncertina, kelio blokai, jūriniai konteineriai.
Kurti kontrmobilumo parkus 2023 metais ėmė konservatorių Vyriausybė, remdamasi karo Ukrainoje patirtimi, rodančia, kad tokios priemonės yra efektyvios priešo pajėgoms stabdyti, nukreipti, skaldyti.
Vyriausybės nutarimas dėl kontrmobilumo priemonių įgyvendinimo priimtas 2024-ųjų liepą.
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