Ministras po išpuolio prieš „Kauno dieną“: žiniasklaidos laisvę privalome ginti

„Nepriklausoma žiniasklaida yra būtina demokratijai. Žiniasklaidos laisvę privalome ginti nepriklausomai nuo to, ar jos skelbiamos nuomonės mums patinka“, – teigė kultūros ministras Lukas Alsys, reaguodamas į šios nakties įvykius Kaune, kai buvo padegta dienraščio „Kauno diena“ redakcijos iškaba.
„Šiuo metu svarbu nepasiduoti skubotoms interpretacijoms ir leisti atsakingoms institucijoms objektyviai išsiaiškinti įvykio aplinkybes. Tačiau principas išlieka aiškus: jokios smurto, bauginimo ar spaudimo formos prieš žiniasklaidą negali būti pateisinamos. Demokratija stipri tiek, kiek gebame apsaugoti teisę laisvai informuoti ir būti informuotiems“, – savo feiskubo paskyroje akcentavo L. Alsys.
Apie išpuolį pasisakė ir Lietuvos žurnalistikos centro vadovė Džina Donauskaitė.
„Šis išpuolis aiškiai parodo, kad reikia susirūpinti žurnalistų saugumo situacija Lietuvoje. Nors žurnalistais visuomenė ir toliau pasitiki – į juos su savo problemomis ir visuomenei svarbiomis temomis kreipiasi daugybė žmonių – yra ir tokių, kuriems žurnalistų darbas trukdo siekti siaurų interesų ar net nusikalstamų tikslų“, – komentavo Dž. Donauskaitė.
Paminėjo, kad „politikų žodiniai išpuoliai prieš savo darbą dirbančius žurnalistus taip pat kuria aplinką, kurioje lengviau peržengiama riba nuo žodinės agresijos iki fizinio smurto, nuosavybės gadinimo ir naikinimo“.
Itin svarbu, kad šis nusikaltimas būtų kruopščiai ištirtas, kaltieji surasti ir patraukti atsakomybėn.
„Todėl itin svarbu, kad šis nusikaltimas būtų kruopščiai ištirtas, kaltieji surasti ir patraukti atsakomybėn. Nebaudžiamumas tik didina riziką, kad tokie išpuoliai kartosis“, – pabrėžė Lietuvos žurnalistikos centro vadovė.
Kaip jau rašėme, antradienį prieš vidurnaktį apipilta degiu skysčiu ir padegta dienraščio „Kauno diena“ iškaba. Gaisras pastebėtas ir apie tai ugniagesiams pranešta 23.22 val.
Po išpuolio prieš „Kauno dienos“ redakciją peržiūrėjus vaizdo kamerų įrašus matyti, kaip prieš pat gaisrą praeina žmogus, paskui jis kiek spėresniu žingsniu grįžta, o netrukus ir nušvinta gatvė – ją nušviečia pliūptelėjusi liepsna.
Matosi, kad tuo metu K. Donelaičio g. pro įvykio vietą važiavo ne viena transporto priemonė. Gal kuri nors įtariamąjį užfiksavo vaizdo registratoriumi? Mačiusius ar užfiksavusius šį įvykį, ar galinčius suteikti bet kokios reikšmingos informacijos, prašome kreiptis skubios pagalbos telefonu 112.
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