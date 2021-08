Ministras: sulaikoma per 90 proc. į Lietuvą bandančių patekti migrantų

Krašto apsaugos ministras Arvydas Anušauskas teigia, kad pastaruoju metu Lietuvos kariuomenės pajėgų pasienyje su Baltarusija budi ne mažiau nei pasieniečių. Ministras atkreipia dėmesį, kad bendromis pasieniečių ir kariuomenės pastangomis yra sulaikoma per 90 proc. į Lietuvą bandančių patekti neteisėtų migrantų.

„Kariuomenės pasienyje yra ne mažiau negu pasieniečių. Ir kariuomenė taip, (dirba – ELTA) ne priešakinėje linijoje, daugiau yra antroje, trečioje linijoje, kadangi nelegalūs migrantai įveikia vieną liniją, tai jiems reikia dar įveikti antrą, trečią, ir kariuomenė čia labai aktyviai talkina“, – „Žinių radijui“ teigė A. Anušauskas.

„Turiu pasakyti, kad antroje, trečioje linijoje sulaikoma iki pusės nelegalų“, – pridūrė jis.

Ministras atkreipia dėmesį, kad pasienyje su Baltarusija budintys kariai turi veikti su Valstybės sienos apsaugos (VSAT) pareigūnais.

Kiauros sienos būtų tokiu atveju, jei visi nelegalai per mūsų sieną praeitų ir nebūtų sulaikomi. Jeigu jie sulaikomi, tai yra jau ne kiaura siena.

„Jie turi veikti su jais, nes neturi tų įgaliojimų civiliams asmenims. Kariuomenė skirta kariniam, ginkluotam šalies gynimui nuo ginkluoto antpuolio. Tai ir reakcijos kariuomenės, ir apmokymas – viskas orientuota į tai“, – paaiškino ministras.

Krašto apsaugos ministras teigia konkrečių skaičių, kiek karių šiuo metu budi Baltarusijos pasienyje, nenorįs atskleisti. Vis tik, pasak jo, kariai aktyviai talkina sienos apsaugai.

„Aš manau, kad be jų įsitraukimo sienos apsauga nebūtų tokia efektyvi. Nepaisant to, kad viešoje erdvėje vis spekuliuojama – kiauros sienos. Kiauros sienos būtų tokiu atveju, jei visi nelegalai per mūsų sieną praeitų ir nebūtų sulaikomi. Jeigu jie sulaikomi, tai yra jau ne kiaura siena“, – akcentavo jis.

A. Anušausko teigimu, Lietuva sulaiko didžiąją dalį neteisėtų migrantų.

„Kaimyninės valstybės greitai pasako, ko mes nesulaikome ir ką jos sulaiko. Iš tikrųjų sulaikoma 90 proc. ir daugiau“, – teigė ministras.