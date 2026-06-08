Ministras tikina, kad kontrabandiniai balionai į šalies teritoriją neskrenda kasnakt

„Kai buvo leidžiama dešimtys balionų, tikrai matėsi organizuoto nusikaltimų grupių veikimas. Šiandien, jeigu mes matome ir atsitinka toks atvejis, kaip šiąnakt, tai yra keli vienetai, tai nėra daug. (...) Bet galimai jie galėjo pažeisti erdvę, kurioje lėktuvai (turėjo – ELTA) nusileisti“, – pirmadienį Vidaus reikalų ministerijoje (VRM) žurnalistams sakė V. Kondratovičius.
„Ne, tikrai ne. Galiu pasakyti – palyginus su lapkričio mėnesiu, (…) dėl balionų miegu ramiai“, – teigė ministras, paklaustas, ar meteorologiniai balionai į šalies teritoriją skrenda kasnakt.
Jis teigė šiuo metu neturintis informacijos apie rastus šiąnakt skridusius balionus.
VRM vadovo teigimu, kova su kontrabanda reikalaus nuolatinio dėmesio. Anot ministro, artimiausiu metu Vyriausybę turėtų pasiekti įstatymų pakeitimai, numatantys griežtesnę atsakomybę už kontrabandą atsakingų asmenų atsakomybę.
„Kaip aš ne kartą sakiau – mūsų labai rimti, stiprūs veiksmai (lėmė – ELTA) (...) (kad – ELTA) 75 žmonės ir daugiau yra patekę į mūsų teisėsaugos rankas, suardėme tą tinklą. Kontrabanda yra fenomenas, kuris tikrai reikalaus nuolatinio dėmesio”, – aiškino jis.
„Manyčiau, mūsų priimti teisėkūros pakeitimai, įstatymų pakeitimai Seime suveikė, bet rengiame antrą paketą, kuris turėtų išeiti per Vyriausybę artimiausiu metu. (…) Jau yra paruoštas paketas dar labiau sugriežtinti būtent tokių veikėjų atsakomybę“, – pridūrė ministras.
Kaip skelbė ELTA, Lietuvos oro erdvėje radarams fiksavus kontrabandiniams balionams būdingas žymas, pirmadienio naktį VNO buvo uždarytas pustrečios valandos laikotarpiui.
Nacionalinio krizių valdymo centro (NKVC) vadovas Vilmantas Vitkauskas teigė, kad naktį šalies radarai užfiksavo penkias žymas Vilniaus ir Šalčininkų rajonuose, o sprendimas uždaryti VNO buvo priimtas atsižvelgus į tai, kad balionų trajektorija kirtosi su oro uostu.
Anot jo, sustabdžius oro uosto veiklą iš viso buvo paveikti šeši skrydžiai ir apie 900 keleivių.
Šiuo metu iš Baltarusijos teritorijos į Lietuvą leisti kontrabandiniai balionai ieškomi šiaurės vakarų pusėje nuo Vilniaus.
Pastarąjį kartą oro erdvė buvo sutrikdyta gegužės viduryje.
Dėl meteorologinių balionų krizės Vyriausybė praėjusių metų pabaigoje visoje šalyje paskelbė ekstremaliąją situaciją.
(be temos)
(be temos)