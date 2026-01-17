Mirė diplomatas Viktoras Baublys

Šalies vadovas Gitanas Nausėda pareikštoje užuojautoje teigia, kad valstybė neteko „talentingo ir diplomatinei tarnybai pasišventusio profesionalo, kuris visuomet negailėdamas laiko ir jėgų rūpinosi tarptautinių Lietuvos interesų gynimu ir užsienio politikos stiprinimu“.
„Reiškiu nuoširdžią užuojautą velionio artimiesiems dėl šios skaudžios visos Lietuvos netekties“, – rašoma užuojautoje.
V. Baublys 1994–1998 metais buvo Lietuvos ambasadoriumi Baltarusijoje, 2001–2005 metais – ambasadoriumi Ukrainoje, 2005–2009 metais – generaliniu konsulu Karaliaučiaus srityje, ėjo kitas atsakingas pareigas Užsienio reikalų ministerijoje.
Ambasadorius 2015–2020 metais buvo Lietuvos ambasadorių klubo viceprezidentu.
V. Baublys yra apdovanotas ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Komandoro kryžiumi.
