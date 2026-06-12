Miškinienė neigia kalbas apie jos kandidatūrą į žemės ūkio ministres

„Viešojoje erdvėje mano pavardė buvo paminėta tarp kandidatų į žemės ūkio ministrės postą. Sulaukusi žurnalistų, kolegų ir gyventojų skambučių bei klausimų, noriu būti visiškai atvira ir išsklaidyti visas abejones. Duotas žodis žmonėms, kurie mane nuoširdžiai palaikė, tikėjo ir pasitikėjo, man labai daug reiškia. Duotą žodį Lazdijų krašto žmonėms aš tesėsiu. Demokratų sąjungą „Vardan Lietuvos” labai vertinu ir palaikau, esu jos dalis, šiuo metu mano prioritetai labai aiškūs, jokių karjeros pokyčių neplanuoju“, – socialiniame tinkle „Facebook“ rašė A. Miškinienė.
„Džiaugiuosi ir didžiuojuosi savo komanda savivaldybėje ir jos įstaigose. Visi kartu padarėme išties labai daug, todėl jaučiu pareigą ir atsakomybę užtikrinti darbų tęstinumą ir pradėtus projektus užbaigti. Nepriklausomai nuo to, kaip baigsis derybos sostinėje, liksiu ir tęsiu darbus Lazdijų rajono savivaldybėje iki kadencijos pabaigos. Kaip bus po to – laikas parodys“, – akcentavo ji.
Kaip skelbė naujienų portalas „Lrytas“, ketvirtadienį vykusių koalicinių derybų metu sutarta, kad demokratams „Vardan Lietuvos“ atitenka Energetikos, Sveikatos bei dar viena ministerija. Tiesa, kokia bus trečioji – Aplinkos ar Žemės ūkio – kol kas nėra aišku.
Portalo šaltinių teigimu, Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“ projektuoja, kad Energetikos ministerijai vadovauti galėtų Lukas Savickas, Sveikatos apsaugos ministerijai – Linas Kukuraitis, tačiau kišenėje turima ir technokratų pavardžių. Į žemės ūkio ministrus galėtų eiti Kęstutis Mažeika, bet svarstoma ir A. Miškinienės kandidatūra. Aplinkos ministro kėdė greičiausiai atitektų Tomui Tomilinui.
Aplinkos ir Žemės ūkio ministerijoms kol kas tebevadovauja „aušriečių“ deleguoti ministrai. Tačiau keičiantis koalicijai šios kėdės atsilaisvins.
Šiuo metu ministerijai vadovaujantis Žygimantas Vaičiūnas sako indikacijų apie galimus pokyčius neturintis.
Praėjusi šeštadienį LSDP taryba nusprendė keisti pernai vasarą sudarytą valdančiąją daugumą, iš jos pašalinant „Nemuno aušrą“ ir pradedant konsultacijas su Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“.
Šiuo metu dabartinė valdančioji dauguma Seime turi 80 atstovų. Jei būtų sudaryta nauja koalicija, ji turėtų šiek tiek mažiau – 75 balsus.
(be temos)