Motuzas: Lietuva šiuo metu to nesvarsto

„Lietuva šiuo metu to nesvarsto. Aš manau, kad pirmiausia turėtų pats Taivanas pasakyti. Jie turėtų priimti sprendimą, matydami tą foną, aplinką“, – paklaustas, ar Lietuva yra pasiryžusi keisti Taivaniečių atstovybės pavadinimą, LRT radijui pirmadienį teigė R. Motuzas.
Diskusijos dėl Taivaniečių atstovybės Lietuvoje pavadinimo prasidėjo dar metų pradžioje.
Tuometė ministrė pirmininkė Inga Ruginienė teigė nematanti priežasčių, kodėl ji negalėtų būti pervadinta į Taipėjaus. Ji taip pat kritikavo sprendimą Vilniuje atidaryti šią atstovybę.
Reaguodamas į tokius pareiškimus, prezidentas Gitanas Nausėda tikino, kad diskusijos dėl atstovybės pavadinimo keitimo galimos, tačiau esą turime suprasti, kad galimas ir neigiamas atsakymas.
Seimo pirmininkas Juozas Olekas sakė, kad nereikia skubėti keisti Taivaniečių atstovybės pavadinimo. Pasak jo, toks veiksmas veikiausiai neduotų realių rezultatų.
Kilus diskusijoms, Taivano užsienio reikalų ministerijos atstovas spaudai tuomet komentavo, kad Taivanas su Lietuva nediskutavo dėl galimo atstovybės pervadinimo.
ELTA primena, kad 2021 m. pabaigoje Lietuvoje atidarius Taivaniečių atstovybę, Vilniaus ir Pekino santykiai gerokai paaštrėjo. Kinija pritaikė griežtas diplomatines ir ekonomines sankcijas. Be to, Kinijos užsienio reikalų ministerija oficialiai pakeitė diplomatinių santykių su Lietuva lygį – nuo ambasadoriaus iki laikinojo reikalų patikėtinio. Pekinas laiko Taivaną Kinijos provincija, neturinčia teisės steigti atstovybių šalyse, su kuriomis Kinija palaiko oficialius ryšius.
Dabartiniame Vyriausybės programos projekte numatyta normalizuoti Lietuvos diplomatinius santykius su Kinija iki tokio diplomatinio atstovavimo lygio, koks šiuo metu yra kitose Europos Sąjungos (ES) valstybėse narėse.
Praėjusią savaitę premjeras Mindaugas Sinkevičius „Žinių radijui“ teigė pasitikintis užsienio reikalų ministro K. Budrio diplomatiniais gebėjimais siekiant normalizuoti santykius su Kinija.
M. Sinkevičius išreiškė lūkestį, kad jo vadovaujamos Vyriausybės programoje įrašytą tikslą Lietuvos diplomatijos vadovui pavyks pasiekti dar iki šalies pirmininkavimo ES Tarybai.
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