Motuzas mano, kad Budrys nebebus užsienio reikalų ministru

„Aš manau, kad tikriausiai ne“, – interviu „Žinių radijui“ trečiadienį sakė R. Motuzas.
Vis tik jis pabrėžė, kad, kaip komiteto pirmininkas, neturi jokių priekaištų K. Budriui dėl jo darbo, teigė, kad ministras bendrauja su parlamentarais.
„Tikrai bendradarbiauja ir bendrauja su parlamentarais, tikrai labai noriai išsako savo pozicijas ir, matyt, kadangi nėra partijos narys, nori jau turbūt ir mūsų socialdemokratų partijos, ir kitų partijų palaikymo ir noriai atsako į visus klausimus, prisiderina prie susitikimų ir mes tikrai turime labai daug informacijos“, – teigė R. Motuzas.
Valdantieji ne kartą viešai yra kritikavę Lietuvos diplomatijos vadovą. Anot dalies jų, K. Budrys tęsia buvusios konservatorių Vyriausybės politiką, o ne įgyvendina socialdemokratų programą.
Pastaruoju metu politikas kritikos sulaukė dėl nepakankamų pastangų atkuriant diplomatinius santykius su Kinija, savo pasisakymų apie NATO potencialą smogti Kaliningradui.
Politikos užkulisiuose kaip galima pamaina dabartiniam Lietuvos diplomatijos vadovui įvardijamas dabartinis Gitano Nausėdos vyriausiasis patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Deividas Matulionis.
R. Motuzas pabrėžė, kad nei komitete, frakcijoje, nei partiniuose organuose, jokios galimos kandidatūros į užsienio reikalų ministro postą nebuvo minimos.
Pakeisti K. Budrį kitu politiku svarstoma socialdemokratams buriant naują Vyriausybę, koalicijoje „Nemuno aušrą“ keičiant Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“.
Premjeru siekiantis tapti socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius interviu BNS šią savaitę sakė, kad naujoje Vyriausybėje K. Budriui nebūtinai teks atsisveikinti su užsienio reikalų ministro pareigomis, tačiau tarp svarstomų kandidatų į šias pareigas yra ir kiti prezidento komandos nariai ar dabartiniai užsienio reikalų viceministrai.
Savo ruožtu G. Nausėda ne kartą yra sakęs, jog nesupranta, kuo socialdemokratams neįtinka K. Budrys. Anot šalies vadovo, diplomatijos vadovas tinkamai vykdo pareigas.
K. Budrys Užsienio reikalų ministerijai vadovauja nuo 2024 metų pabaigos. Iki tol jis dirbo prezidento vyriausiuoju patarėju nacionalinio saugumo klausimais.
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