Nalšios šiaurinėje apygardoje dėl Seimo nario mandato varžysis 11 kandidatų

Pirmalaikiuose Seimo rinkimuose dalyvaus „Nemuno Aušros“ iškeltas Ignotas Adomavičius, Centro dešinės sąjungai priklausantis Giedrius Dainys, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) narys Gintautas Kindurys.
Taip pat dalyvauti rinkimuose ketina socialdemokratas Vladislavas Kondratovičius, Lietuvos regionų partijos narys Nikolajus Lebedevičius, „laisvietis“ Maksimas Paukštė, Liberalų sąjūdžiui atstovausianti Mėta Paulauskė.
Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“ savo kandidatu iškėlė Antaną Šakalį, Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionys demokratai (TS-LKD) – Andrejų Šildiajevą. Tuo metu Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškųjų šeimų sąjunga (LLRA-KŠS) savo kandidatu iškėlė Viktorą Voroniną, o Tautos ir teisingumo sąjunga – Dalią Štraupaitę.
VRK taip pat visuomenei atvėrė kandidatų anketas, turto, pajamų, privačių interesų deklaracijas ir kitus į Seimo narius kandidatuojančių asmenų duomenis, kurie įprastai skelbiami VRK svetainėje.
Pirmalaikiai Seimo nario rinkimai Nalšios šiaurinėje apygardoje vyks lapkričio 8 dieną.
Rinkimų Nalšios šiaurinėje apygardoje prireikė gegužės pabaigoje mirus ten išrinktam parlamentarui liberalui Jevgenijui Šuklinui.
Birželio pradžioje Vyriausioji rinkimų komisija panaikino jo Seimo nario mandatą. Žinomas sportininkas, kanojininkas J. Šuklinas į Seimą buvo išrinktas 2024 m. su Liberalų sąjūdžiu, priklausė šios partijos frakcijai.
ELTA primena, kad Rinkimų kodeksas numato, kad pirmalaikiai Seimo nario rinkimai, kai nutrūksta vienmandatėje rinkimų apygardoje išrinkto parlamentaro įgaliojimai, turi būti surengti ne vėliau kaip per 6 mėnesius. Rinkimai nerengiami, kai iki eilinių Seimo rinkimų datos, skaičiuojamos pagal Konstituciją, yra likę mažiau kaip vieneri metai.
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