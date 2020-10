Nauji Seimo nariai gavo kvietimą išsitirti dėl COVID-19: B. Matelis atsisako

„Gavau telefonu žinutę su kvietimu pasitikrinti, ar nesergu koronavirusu. Esą tai reikia padaryti iki Seimo nario priesaikos. Tokius kvietimus gavo visi Seimo nariai. Suprantu Sveikatos apsaugos ministerijos rūpestį, kad virusas neišguldytų viso Seimo. Valstybė negali sau to leisti“, – rašo B. Matelis.

Vis dėlto politikas pabrėžia, kad, jo teigimu, būsimiems parlamentarams yra sudaromos išskirtinės sąlygos testuotis – laikas paskiriamas anksčiau nei tokią galimybę gauna kiti gyventojai.

Dėl staigaus viruso šuolio karščiuojantys gyventojai kartais net iš 50 karto negali prisiskambinti karštąja linija, o tyrimas siūlomas tik po savaitės.

„Dėl staigaus viruso šuolio karščiuojantys gyventojai kartais net iš 50 karto negali prisiskambinti karštąja linija, o tyrimas siūlomas tik po savaitės. Savaitgalį nebedirbs kai kurie mobilieji punktai, vadinasi, spūstys bus vėl garantuotos. Ir patekti tyrimui negalės tie, kurie jaučia simptomus. Man tyrimas paskirtas būtent savaitgalį“, – teigia parlamentas.

Dėl to, B. Matelio tvirtinimu, jis nepriims pasiūlymo tirtis šį savaitgalį.

„Aš negaliu priimti siūlymo išsitirti be eilės, kai kvietimą gavau mėginio ėmimo išvakarėse. Gal kažkam kitam labiau to reikia. Jeigu dėl to mano priesaika bus atidėta, tebūnie taip. Nenorėčiau, kad šis mano sprendimas būtų suprastas kaip smerkimas tų Seimo narių, kurie eis tikrintis. Žiūrėkime, kaip ir kas jaučiamės. Jeigu būtina – tikrinkimės. Nebūtų gerai, jeigu karščiuojantis ar blogai besijaučiantis politikas ateitų duoti priesaikos. Beje, prisiskambinti ir pranešti, kad atsisakau šio testo – misija neįmanoma“, – pridūrė B. Matelis.