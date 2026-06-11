Naujos valdžios dėlionėje – kova dėl ministrų kėdžių

Demokratai pas socialdemokratus eina jau ne pirmą kartą, tačiau šįkart be Sauliaus Skvernelio. Pernai socdemai koaliciją pertvarkė ir demokratus pašalino.
„Šiandien yra pirmas susitikimas. Žinote, pirmas pasimatymas visada nedrąsu. Nors jau lyg ir kažkas yra buvę anksčiau, o kaip bus toliau – matysime“, – teigė laikinasis „Vardan Lietuvos“ lyderis Virginijus Sinkevičius.
Dabar socdemai pasirinko demokratus ir išmetė Remigijaus Žemaitaičio „Nemuno aušrą“.
„Ne, santykiai nėra tie patys. Smurtaujančio vyro nebeliko šeimoje“, – neslėpė V. Sinkevičius.
Smurtaujančio vyro nebeliko šeimoje.
Derybos buvo įslaptintos, o žiniasklaida nebuvo įleidžiama net trumpam.
Be to, trečiadienį Vyriausybėje Ingos Ruginienės ministrai rinkosi į tradicinius trečiadieninius pietus – po jų Vyriausybė posėdžiavo. Tiesa, kai kuriems tai buvo vienas paskutinių kartų.
Vidaus reikalų ministrui Vladislavui Kondratovičiui gali tekti atsisveikinti.
„Matysime, jau ne kartą sakiau, jog nereikia skubėti gyventi“, – kalbėjo jis.
Visas reportažas – LNK vaizdo įraše:
Finansų ministras yra premjero dešinioji ranka. Tiesa, kyla klausimas, ar socdemai paliks Kristupą Vaitiekūną, ar norės kitos dešiniosios rankos?
„Aš juo, kaip pirmininku, pasitikiu. Atidaviau savo balsą balsuojant dėl partijos pirmininko, bet jei jam teks formuoti tą Vyriausybę – reikia palikti žmogui erdvės. Tam, kad susiformuotų komandą, su kuria jam bus geriausia dirbti“, – aiškino K. Vaitiekūnas.
Energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas į Vyriausybę atėjo su S. Skvernelio demokratais, bet kai juos iš koalicijos išmetė, prezidento iniciatyva Ž. Vaičiūnas poste liko. Dabar demokratai grįžta, bet politiko, panašu, nebenori, tad kėdė matuojama Lukui Savickui.
„Ekonomikoje tikrai kompetentingas, nes tokią patirtį turėjo. Gal nebūtina būti energetiku, kad sėkmingai vadovautum ministerijai“, – tikino Ž. Vaičiūnas.
Taip pat neaiškus ir užsienio reikalų ministro Kęstučio Budrio klausimas.
„Vyksta politinis procesas. Suprantame, kad jis gali įvairiu vienu ar kitu scenarijumi pasisukti. Šiuo metu dirbu ir esu pasirengęs dirbti toliau“, – dalijosi politikas.
Neabejotina tai, jog darbus baigia „Nemuno aušros“ deleguoti ministrai, t. y. Kastytis Žuromskas bei Andrius Palionis. Jų postai gali atitekti demokratams Tomui Tomilinui ir Kęstučiui Mažeikai.
LNK.lt primena, kad formuojant naują Vyriausybę, visi ministrai, t. y. net tie, kuriuos socdemai su „valstiečiais“ norės palikti, turės gauti prezidento palaiminimą.
(be temos)
(be temos)