Nausėda Briuselyje dalyvaus Europos Vadovų Tarybos susitikime

Kaip pranešė Prezidentūra, pagrindinės šio EVT susitikimo temos bus parama Ukrainai, Europos Sąjungos (ES) daugiametė finansinė programa, konkurencingumas ir globalūs ekonominiai iššūkiai, Bendrijos gynyba ir saugumas, taip pat kiti aktualūs ES darbotvarkės klausimai.
Trečiadienį prezidentas Briuselyje jau susitiko su Belgijos Karaliumi Pilypu, taip pat – su Belgijos ministru pirmininku Bartu Albertu Liliane de Wever.
Susitikimuose aptarti Lietuvos ir Belgijos dvišaliai santykiai, regioninio ir transatlantinio saugumo klausimai, ES plėtros ir konkurencingumo darbotvarkė, pasirengimas Lietuvos pirmininkavimui ES Tarybai kitų metų pirmąjį pusmetį, taip pat bendradarbiavimo gynybos ir ekonomikos srityse stiprinimo galimybės.
EVT sudaro ES valstybių arba vyriausybių vadovai, EVT pirmininkas, Europos Komisijos vadovas bei ES vyriausiasis įgaliotinis užsienio reikalams ir saugumo politikai.
Tarybos susitikimai vyksta ne rečiau kaip du kartus per pusmetį Briuselyje. Tuo metu neeiliniai susitikimai rengiami pagal atskirą susitarimą.
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