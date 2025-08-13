Nausėda dalyvaus „Norinčiųjų koalicijos“ susitikime

Kaip Eltai sakė prezidento patarėjas Tomas Beržinskas, minėtos koalicijos susitikimas rengiamas, siekiant suderinti valstybių pozicijas prieš artėjantį Rusijos ir JAV lyderių susitikimą Aliaskoje.
„Susitikimas rengiamas britų premjero, Prancūzijos prezidento ir Vokietijos kanclerio iniciatyva. Susitikimo kontekstas – artėjantis JAV ir Rusijos prezidentų susitikimas Aliaskoje. Susitikimo tikslas ir siekis yra suderinti bendras pozicijas, sutarti dėl tolesnės paramos Ukrainai“, – sakė T. Beržinskas.
Iniciatyvos suburti vadinamąją „Norinčiųjų koaliciją“, prie kurios jungtųsi šalys, pasirengusios pasiųsti karių į taikdarių misiją, jei būtų sudaryta taikos sutartis tarp Rusijos ir Ukrainos, ėmėsi Jungtinės Karalystės ministras pirmininkas Keiras Starmeris ir Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas.
JAV prezidentas Donaldas Trumpas ir Rusijos vadovas Vladimiras Putinas rugpjūčio 15 d. ketina susitikti Aliaskoje. Susitikimo metu JAV lyderis tikisi įtikinti kolegą iš Rusijos užbaigti karą Ukrainoje.
Pasak „NBC News“, Baltieji rūmai svarsto galimybę į Aliaską pakviesti ir Ukrainos prezidentą Volodymyrą Zelenskį.
