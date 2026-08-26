Nausėda: Lietuva apie CŽA vadovo vizitą į Rusiją buvo informuota

„Mes žinojome (apie susitikimą – BNS). Susitikimo turinio aptarinėti nenorėčiau, kadangi tai yra, pirmiausia, susitikimo šalių objektas“, – trečiadienį kalbėjo šalies vadovas.
„Mes buvome informuoti iš mūsų partnerių, kad informacija apie šį susitikimą, jo tikslus ir turinį bus pateikta mums nedelsiant – tai yra praktiškai jau turbūt kitą savaitę“, – pabrėžė jis.
CŽA vadovas Johnas Ratcliffe’as (Džonas Ratklifas) su iš anksto neskelbtu vizitu Maskvoje lankėsi antradienį. Jis – vienas iš nedaugelio aukšto rango JAV pareigūnų, nuvykusių į Rusiją po karo Ukrainoje pradžios 2022 metais.
Vizito tikslo nei CŽA, nei Baltieji rūmai nekomentuoja.
Tuo metu Kremlius trečiadienį pranešė, kad CŽA vadovas per vizitą Maskvoje „turėjo kontaktų“ su Rusijos specialiosiomis tarnybomis.
G. Nausėdos manymu, susitikimas skirtas tam, kad „geopolitinė įtampa mūsų regione sumažėtų“.
„Tai mane nuteikia pozityviai“, – sakė jis.
Pastarąjį kartą CŽA direktorius Maskvoje lankėsi 2021 metų lapkritį, kai šias pareigas tuo metu ėjęs Williamas Burnsas (Viljamas Bernsas) įspėjo Rusiją nesiųsti karių į Ukrainą. Praėjus keliems mėnesiams, Kremlius pradėjo invaziją, virtusią didžiausiu konfliktu Europoje nuo Antrojo pasaulinio karo laikų.
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