Nausėda linki sveikatos Adamkui: žinau, koks tai stiprus žmogus

„Linkiu pačios stipriausios sveikatos, žinau, koks tai stiprus žmogus. Visos negandos yra įveikiamos ir tikrai didžiausios sveikatos, pasitinkant įstabų 100 metų jubiliejų. Sveikite, gerbiamas prezidente“, – Prezidentūros išplatintame vaizdo įraše antradienį sakė G. Nausėda.
Prezidentūra antradienį pranešė, kad V. Adamkus paguldytas į Santaros klinikas, jam atlikta operacija.
Skelbta, kad V. Adamkus dėl staigaus sveikatos sutrikimo rugsėjo 26 dieną buvo paguldytas į Santaros klinikas.
Atlikus tyrimus ir įvertinus sveikatos būklę, V. Adamkui buvo atlikta chirurginė operacija, kuri pavyko sklandžiai.
Kaip rašė BNS, V. Adamkus metų pradžioje buvo paguldytas į Santaros klinikas, jam buvo atlikta kojų kraujotakos atkūrimo procedūra.
Naujausi komentarai