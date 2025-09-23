Nausėda: Palestinos pripažinimas šiandien mums neatrodo kaip taikos garantija

„Mes matome, kad Izraelis priešinasi tam, kad Izraeliui šita alternatyva šiandien netinka. Ar tiks rytoj, yra didelis klausimas. Tai spręsti šį klausimą tokiu, kaip čia pasakyti, ultimatyviu arba forsuotu Palestinos valstybės pripažinimu galima, bet taikos į regioną tai veikiausiai iš karto neatneš“, – Prezidentūros antradienį išplatintame komentare teigė Niujorke viešintis G. Nausėda.
„Štai kodėl Lietuva tikrai sąžiningai teigia, kad tai, kas vyksta Gazoje, yra nepriimtina, kad dėl to didelė atsakomybės našta tenka pačiam Izraeliui, bet pripažinimas šiandien mums neatrodo taikos užtikrinimo garantija“, – sakė jis.
Pasak prezidento, dauguma valstybių sutaria, kad ilgesniuoju laikotarpiu dviejų valstybių alternatyva yra turbūt vienintelė galima.
„Žinoma, tiktai su abiejų valstybių pripažinimu viena kitos, gerbimu viena kitos suvereniteto. Šiandien, deja, tai nėra realybė“, – kalbėjo šalies vadovas.
Nepaisant to, G. Nausėda pažymi, kad mato Izraelio atsakomybę už „baisią humanitarinę situaciją“ Gazos Ruože.
„To negalima neigti ir negalima užmerkti akių į tai, kas vyksta. Kaip ir negalima užmerkti akių į kitas veiklas, kurios yra susijusios su sparčiu nausėdijų kūrimu ir mėginimu įsitvirtinti Vakarų krante“, – teigė prezidentas.
Kaip rašė BNS, Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas (Emaniuelis Makronas) pirmadienį Jungtinėse Tautose oficialiai pripažino Palestinos valstybę.
Kalbėdamas viršūnių susitikime, kuriame nedalyvavo Izraelis ir JAV, E. Macronas paragino nutraukti karą ir užtikrinti taiką Gazos Ruože.
Pirmadienį Palestinos valstybę iš JT Generalinės Asamblėjos tribūnos taip pat pripažino Monakas, Belgija, Andora, Malta ir Liuksemburgas.
Sekmadienį Palestiną pripažino Jungtinė Karalystė (JK), Kanada, Australija ir Portugalija, o tai kelia diplomatinį spaudimą Izraeliui, tęsiančiam karą Gazos Ruože.
Šiuo metu bendras JT šalių, kurios pripažįsta Palestinos valstybę, skaičius siekia tris ketvirtadalius.
Pernai gegužę Palestinos valstybę pripažino Ispanija, Airija ir Norvegija, o Švedija tai padarė prieš daugiau nei dešimtmetį.
