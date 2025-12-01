Prezidentas atskleidė, kur krypsta jo mintys

Susėdę pokalbiui su laidos vedėjais Eglė Šantaraitė ir Mantas Bružas, Gitanas bei Diana Nausėdos teigė, kad Kūčias ir Kalėdas sutiks šeimos apsuptyje. Tačiau kur ir kaip pasitiks 2026-uosius, pirmoji šalies pora šiemet dar nėra nusprendusi.
„Dėl Kalėdų viskas aišku – džiaugiamės, kad visi būsime kartu. Tačiau dėl Naujųjų metų dar nėra nuspręsta. Šiuo metu vyksta demokratinės procedūros – balsuoja visi, kurie turi balsavimo teisę. Kadangi dukros jau suaugusios, jos taip pat turi balsą“, – kalbėjo G. Nausėda.
Vis dėlto prezidento mintys krypsta Lietuvos pajūrio link – iš Klaipėdos krašto kilęs Gitanas prisipažįsta norintis Naujuosius metus sutikti ten, kur jam itin artima ir brangu.
„Tiesa sakant, mintys krypsta į pajūrį – norėtųsi Naujuosius sutikti prie jūros. Senokai ten buvome, net gėda prisipažinti, kaip seniai“, – laidoje teigė jis.
Nausėda pasakojo, kad Kūčios ir Kalėdos jų šeimoje tradiciškai švenčiamos artimųjų rate, o per Naujuosius metus jie dažniausiai susitinka su bičiuliais, kurie neretai ir tampa šių susibūrimų iniciatoriais.
„Norisi praplėsti žmonių ratą, todėl minime ne tik su šeima, bet ir draugais. Tikiuosi, kad viskas pavyks“, – teigė politikas.
Kadangi abu kilę iš Klaipėdos krašto, tiek Diana, tiek Gitanas pripažino pasiilgstantys jūros.
„Pasiilgstu to vaikščiojimo paplūdimiu ne tik vasarą, bet ir žiemą“, – kalbėjo prezidentas.
