 Naujųjų proga sveikinantis Gitanas Nausėda: kelkime šalies gerovės lygį kiekvienam

Naujųjų proga sveikinantis Gitanas Nausėda: kelkime šalies gerovės lygį kiekvienam

2025-12-31 23:54
BNS inf.

Prezidentas Gitanas Nausėda trečiadienį Naujųjų Metų išvakarėse sveikindamas šalies gyventojus sako, kad kitąmet reikia spręsti socialinius iššūkius ir kelti gerovės lygį kiekvienam Lietuvos gyventojui.

Gitanas Nausėda ir Diana Nausėdienė
Gitanas Nausėda ir Diana Nausėdienė / Prezidentūros nuotr.

„Visus metus kūrėme stipresnę, klestinčią, savimi pasitikinčią Lietuvą, tad užuot bandę varžytis, kas labiau myli Lietuvą, dalinkimės vertingomis idėjomis ir išgirskime vieni kitus“, – sveikinime sakė šalies vadovas.

„Parodykime, kad mes esame Lietuva, kuriai svarbus kiekvienas jos pilietis. Kurkime ateitį, sparnuotą turiniu ir rezultatais. Kelkime šalies gerovės lygį kiekvienam“, – teigė jis.

Pasak G. Nausėdos, sutarus dėl rekordinio 2026 metų gynybos biudžeto, reikia spręsti kitus iššūkius – toliau mažinti socialinę, regioninę atskirtį Lietuvoje.

„Laiko tėkmėje vis iš naujo įsitikiname – kartu mes stipresni efektyviais sprendimais, tiesiog būtinais sveikatos, švietimo, socialinės apsaugos, ekonomikos srityse. Kol sutariame svarbiausiais klausimais, kol dirbame dėl kiekvieno Lietuvos piliečio gerovės konstruktyviais pasiūlymais, niekas mūsų negali sulaikyti nuo pažangos“, – kalbėjo šalies vadovas.

Pirmoji ponia Diana Nausėdienė sveikinime linkėjo atidžiai žvelgti į „kiekvieno kalbančiojo tikslus ir darbus“.

„Tegul mūsų širdys kalba vienu ritmu vardan tėvynės klestėjimo ir sėkmės. Su naujomis viltimis, su santalka ir nauja kūrybine jėga kilkime aukštyn ir tik aukštyn“, – sakė D. Nausėdienė.

Šiame straipsnyje:
Gitanas Nausėda
Naujieji metai
Diana Nausėdienė

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų