 Nausėda: stipri savivalda yra stiprios ir atsparios demokratinės valstybės pagrindas

Nausėda: stipri savivalda yra stiprios ir atsparios demokratinės valstybės pagrindas

2026-10-10 12:59
ELTOS inf.

Prezidentas Gitanas Nausėda Vietos savivaldos dienos proga sveikina Lietuvos merus, savivaldybių tarybų narius, administracijų darbuotojus, seniūnus, seniūnaičius ir visus, kurie kasdien dirba savo krašto žmonėms.

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<span>Nausėda: stipri savivalda yra stiprios ir atsparios demokratinės valstybės pagrindas</span>
Nausėda: stipri savivalda yra stiprios ir atsparios demokratinės valstybės pagrindas / Asociatyvi R. Riabovo / BNS nuotr.

„Jūsų darbas yra arčiausiai žmogaus. Būtent savivaldoje kasdien sprendžiami klausimai, nuo kurių priklauso žmonių gyvenimo kokybė, bendruomenių stiprybė ir pasitikėjimas valstybe. Jūsų atsakomybė, rūpestis savo kraštu ir gebėjimas būti šalia žmonių yra nepakeičiamas kuriant stiprią ir pilietišką Lietuvą“, – pranešime spaudai cituojamas valstybės vadovas.

G. Nausėda pabrėžia, kad šiandien, kai Lietuvai ypač reikia susitelkimo ir atsakomybės, vietos savivaldos vaidmuo tampa dar svarbesnis.

„Stipri savivalda yra stiprios ir atsparios demokratinės valstybės pagrindas. Čia ugdomas pilietiškumas, atsakomybė ir bendrystė“, – sakoma prezidento sveikinime.

Šalies vadovas dėkoja savivaldos atstovams už darbą Lietuvos žmonėms ir linki stiprybės, kūrybiškumo bei prasmingų darbų.

Šiame straipsnyje:
Gitanas Nausėda
Savivalda
demokratija
sveikinimas

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Komentarai

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Komentarai

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Kas tai
Didybės nauseda, Dabar pirks 44 tankelius už 2 MILIJARDUS. 1 tankelio kaina- 40 MILIJONŲ. Tai Kauno stadiono kaina!!! KAS TAI ??? PARAMAI JAUNOMS ŠEIMOMS Būstui PINIGŲ kelių Eurų NĖRA, BET GELEŽIUKAMS UŽ 2 MILIJARDUS YRA? Eilė paramai 6 metai !!! KAS tai?? Kokios varganos Žmonių Pensijos, 30% Europos lygio. Ar Jie blogiau dirbo už vokietį ar švedą??? Pensijas gali sutvarkyti per DIENĄ!!! Kaip ir nulėkt į Ukrainą. Sodroje pinigų yra, 5 MIlijardai. Kas užbūrė nausėdą, kad ištisai varo karo psichozę? Dabar įvarys Mums 6%, 15 Milijardu nori iš Mūsų atimti. Pensijos eurais : Prancūzija – 2012 Ispanija – 1829 Estija- 820 Lietuva – 650 Infoclaud. lt
1
0
Butaforija
Ura tovarišči. :D
2
0
klp
stiprios ? demokratinės ? atsakingos ? - nebejuokink
1
0
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