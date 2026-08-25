Nepriklausomybės deklaracijos proga baltarusius pasveikinęs Olekas: tikime laisva ateitimi

„Nuoširdžiai tikime, kad ateis diena, kai Baltarusijoje bus atkurta teisinė valstybė, šalies žmonės galės laisvuose ir sąžininguose rinkimuose išsirinkti prezidentą ir parlamentą, o Baltarusija taps visaverte ir gerbiama Europos šeimos nare“, – pradėdamas neeilinį Seimo posėdį antradienį sakė politikas.
1991-ųjų rugpjūčio 25 dieną Baltarusijos Aukščiausioji Taryba suteikė konstitucinio įstatymo galią šalies Nepriklausomybės deklaracijai.
Anot J. Oleko, ši diena yra puiki proga dar kartą išreikšti „tvirtą paramą demokratinėms jėgoms, palinkėti joms išlaikyti vienybę, glaudžiai koordinuoti savo veiklą ir būti kuo arčiau Baltarusijos žmonių“.
Seimo pirmininko teigimu, Lietuva ir toliau rems baltarusių demokratinius siekius ir jų norą gyventi laisvoje, teisinėje valstybėje.
2020 metų rugpjūčio pradžioje Baltarusijoje įvykus prezidento rinkimams, ir jų nugalėtoju vėl pasiskelbus daugiau nei dvidešimtmetį valdančiam Aliaksandrui Lukašenkai, šalyje kilo šimtatūkstantiniai protestai, į kuriuos valdžia atsakė susidorojimu.
Per represijas sulaikyta apie 65 tūkst. žmonių, pagrindiniai opozicijos veikėjai įkalinti arba pabėgo iš šalies. Dėl to Baltarusijai buvo paskelbtos Vakarų sankcijos.
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