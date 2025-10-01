Nesutarimai dėl Konstitucinio Teismo: socialdemokratai tęsia tradiciją – kiša savus

„Nelabai geras kvapas sklinda. Vien dėl to, kad politizuojamas Konstitucinis Teismas“, – pasakojo Seimo narys Saulius Skvernelis.
Socialdemokratai į Konstitucinį Teismą pradeda siūlyti J. Sabatauską. Kaip kandidatas jis prisistato salėje, kurioje sėdi nuo 2000 metų – iš viso 25 metus.
„Konstituciniame Teisme yra svarbus vienas pagrindinis aukščiausias įstatymas“, – aiškino Seimo narys (LSDP) Julius Sabatauskas.
Konstitucinis Teismas sprendžia, ar Seime priimti įstatymai atitinka Konstituciją. Vadinasi, J. Sabatauskas vertintų įstatymus, kuriuos priimant pats ir dalyvavo. Jo kandidatūrą pateikė ilgametis kolega Juozas Olekas.
„Man yra gera, kad turime gerą kandidatą į Konstitucinį Teismą, kuris gali atstovauti Lietuvos žmonių interesus“, – tikino Seimo pirmininkas J. Olekas.
Pandoros skrynią, iš kurios pasklido negeras kvapas, atidarė konservatoriai. Užpernai tiesiai iš savo frakcijos po penkiolikos metų Seimo suole į Konstitucinį Teismą džiugiai išlydėjo S. Šedbarą. Taip socdemams argumentų ir davė: jeigu gali jie – galime ir mes.
„Jei mano kandidatūra sulauktų pritarimo, Konstitucinis Teismas netaps politiškesnis“, – aiškino J. Sabatauskas.
Bet kai kvapas negeras – reikia oro gaiviklio. Konservatoriai rado: sako, S. Šedbaro teisinė patirtis buvo geresnė nei J. Sabatausko.
„Mūsų argumentai be jokios abejonės yra kvalifikaciniai. Tai yra nelygintini atvejai, jeigu kalbėtume apie pono Šedbaro atvejį“, – teigė konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas.
Bet jeigu ne konservatorius, tada atvejai atrodo vienodi.
„Problema juk yra ne apie konkrečią asmenybę. Niekas nėra asmeniškai prieš J. Sabatauską ar prieš S. Šedbarą. Problema pats kelias, kad žmogus būna politiku dešimtmečius ir tada atsiduria Konstituciniame Teisme“, – tvirtino Seimo narys (MG) Vytautas Sinica.
Į Seimą nepatekusios Laisvės partijos pirmininkas Tomas Raskevičius „Facebook“ visų atsiprašė, kad jie anuomet buvo suokalbio dėl S. Šedbaro dalimi. Liberalų lyderė – neatsiprašo.
„Ne, suokalbiuose nedalyvavau, atsiprašyti neturiu už ką“, – tikino Viktorija Čmilytė-Nielsen.
„Dabar nelįsiu po stalu ir nesakysiu, kad kažkas čia kitas pradėjo. Taip, pradėjome mes. Tikrai taip yra įvykę, bet kam gyventi su klaida? Geriau klaidas taisyti. Kitu atveju mes taip nebedarytume“, – sakė L. Kasčiūnas.
O paties J. Sabatausko versijos dėl S. Šedbaro – keičiasi.
„Nežinau, kas balsavo, nes socialdemokratų sprendimas buvo nepritarti“, – aiškino J. Sabatauskas.
Vėliau tikino, kad taip nesakė. Žurnalistai tikslinosi, ar sakė, kad socialdemokratai nebalsuos už S. Šedbarą.
„Ne aš taip sakiau. Galbūt kas nors kitas, kuris buvo frakcijos seniūnas tuo metu“, – tvirtino J. Sabatauskas.
Dabar sako, kad sakė, bet kitaip.
„Kai pasakiau, kad frakcija nebalsuos, tai nereiškia, kad pasakiau, kad aš nebalsuosiu“, – teigė J. Sabatauskas.
Jam primenama ir daugiau.
„Labai garsiai šaukėte dėl teikimo netinkamumo, dėl to, kad iš Seimo nario pareigų be atšalimo laikotarpio ir taip toliau“, – sakė Seimo narys (TS-LKD) Jurgis Razma.
„Neatsimenu tokių žodžių“, – teigė J. Sabatauskas.
Kandidatūros pateikimas – tai pirmas žingsnis. Bet panašu, kad jau suderinta.
„Balsuosiu už. Esame sutarę koalicijoje, kad J. Sabatauską palaikome“, – tikino „Nemuno aušros“ lyderis Remigijus Žemaitaitis.
Nors R. Žemaitaitis pažymi, kad Konstitucinis Teismas tampa politizuota institucija.
„Reikėtų Konstitucinį Teismą naikinti. Aukščiausiame teisme turėtų būt specialus skyrius – Konstitucijos skyrius“, – kalbėjo politikas.
O kiti atkreipia dėmesį, kad su „šedbarais“ ir „sabatauskais“ Seimas visam Konstituciniam Teismui perduoda negerą kvapą.
„Politizavimas reiškia tai, kad pasitikėjimas Konstituciniu Teismu toliau mažės“, – tvirtino S. Skvernelis.
