NMA vadovas: skaidrumo rizikų pastebėta ir anksčiau

Teisėsaugos tyrime dėl įtariamo piktnaudžiavimu tarnybine padėtimi įtarimai pareikšti direktoriaus pavaduotojui Tomui Orlickui, jis jau yra pasiprašęs palikti pareigas.
Kaip ketvirtadienį pranešė Žemės ūkio ministerija (ŽŪM), ministras nusprendė atlikti tyrimą dėl NMA vadovo galimai padaryto tarnybinio nusižengimo.
Sprendimas turėtų galioti, kol bus atliktas rugpjūtį pradėtas vidinis tyrimas dėl NMA vidaus kontrolės ir korupcijos rizikų valdymo.
„Dėl korupcijos prevencijos sistemos – galiu drąsiai pasakyti, kad mes ją nuolat stiprinome, ko pasekoje buvo identifikuoti tam tikri atvejai, ir pastarasis, turbūt pats garsiausias – taip, mes patys jį identifikavome“, – LRT radijui ketvirtadienį teigė F. Dirginčius.
Jis taip pat sakė bendradarbiausiantis su ministerija, atliekant vidinį tyrimą.
Vidinis tyrimas turės įvertinti NMA direktoriaus veiksmus užtikrinant vidaus kontrolę ir kaip tinkamai buvo vykdomos vadovo pareigos užtikrinant skaidrią institucijos veiklą.
Anot žemės ūkio ministro Kęstučio Mažeikos, laikinasis NMA vadovas turėtų būti paskirtas artimiausiu metu.
Kaip skelbė ELTA, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) pareigūnai praėjusią savaitę atliko kratas NMA.
Teisėsaugos atliekamame tyrime įtariama, kad valstybės tarnautojai galėjo sąmoningai neatlikti savo pareigų ir taip padaryti didelę turtinę bei neturtinę žalą Lietuvos ir Europos Sąjungos (ES) finansiniams interesams.
Įtariamojo statusas tyrime suteiktas T. Orlickui ir keliems kitiems NMA darbuotojams, direktoriui suteiktas procesinis liudytojo statusas.
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