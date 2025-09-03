NSGK renkasi aptarti „Embraer“ lėktuvų įsigijimo, veiksmų plano prieš grėsmę keliančius dronus

Komitetas šiuos klausimus turėjo svarstyti prieš kelias savaites rugpjūtį, tačiau tuomet į posėdį neatvyko nei Krašto apsaugos ministerijos, nei kariuomenės atstovai.
Pastarieji tuomet posėdį siūlė nukelti dėl planuojamų aptarti klausimų svarbos.
Pasak NSGK pirmininko Giedrimo Jeglinsko, į posėdį trečiadienį kariuomenės atstovai turėtų atvykti.
„Patvirtinimas tikrai yra iš kariuomenės, o iš ministerijos dar nežinau, kol kas negavau paskutinio patvirtinimo“, – posėdžio išvakarėse BNS teigė parlamentaras.
G. Jeglinskas krašto apsaugos vadovybės sprendimą nedalyvauti rugpjūčio pabaigoje vykusiame posėdyje yra pavadinęs „spjūviu į veidą“, Krašto apsaugos ministrė Dovilė Šakalienė teigė į jį negalėjusi atvykti dėl užimtos darbotvarkės.
Politikė taip pat atmetė įtarinėjimus, jog ji dalyvauti neleido ir kariuomenės atstovams.
NSGK aptarti „Embraer C-390 Millenium“ pirkimo kartą jau rinkosi. Tuomet G. Jeglinskas sakė, jog sprendimas pirkti tris Brazilijos įmonės lėktuvus kelia klausimų dėl jų įsiliejimo į šalies apginamumo ir atgrasymo planus.
Jis ir komiteto pirmininko pavaduotojas Laurynas Kasčiūnas praėjusią savaitę dėl šio pirkimo kreipėsi į Specialiųjų tyrimų tarnybą.
Rašte institucijai, be kita ko, prašyta patikrinti, ar Krašto apsaugos ministerijos sprendimai dėl orlaivių pirkimo „buvo priimti nepažeidžiant pirkimus reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų ir ar juos atliekant nebuvo piktnaudžiaujama tarnyba“. Ministerija tokius įtarinėjimus atmeta.
Lietuva ketina įsigyti tris „Embraer C-390 Millenium“. Apie planus juos pirkti viešai pranešta birželio viduryje po Valstybės gynimo tarybos posėdžio.
Kariuomenė sako pageidavusi atnaujinti aviacijos parką bei teigiamai vertinanti braziliškų lėktuvų pirkimą.
Komitetas taip pat aptars institucijų veiksmus po to, kai vasarą į šalį iš Baltarusijos įskrido du rusiški bepiločiai „Gerbera“. Vienas jų gabeno du kilogramus sprogmenų.
Po paskutinio incidento krašto apsaugos ir užsienio reikalų ministrai paragino NATO sąjungininkes dislokuoti šalyje antidroninės gynybos pajėgumus.
Tuo metu Nacionalinio saugumo komisija praėjusią savaitę patvirtino naują reagavimo į oro erdvės incidentus algoritmą: Rusijai dronais atakuojant Ukrainą, Lietuvos atsakingos šalies institucijos, kariuomenė mobilizuos pajėgas, pakels budrumo lygį.
