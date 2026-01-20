Nuo Žemaitaičio kliuvo ne tik jaunuoliui

„Kultūringą elgesį akcentuoti mėgstantis „politikas ir diplomatijos žvaigždė“ Remigijus Žemaitaitis ir toliau demonstruoja savo santykius su Lietuvos regionu. Šiandien RŽ išbandė naują komunikacijos priemonę – prieš protestuojantį asmenį nukreiptą fizinį smurtą bibliotekoje. Ne veltui sakėme – „Šalin kanopas“, nes nieko nėra bjauriau, kaip matyti jas įdarbintas. Veiksmo įvykis užfiksuotas Vilkaviškio bibliotekoje“, – pirmadienį feisbuke skelbė Dzūkijos kultūros asamblėja.
Jų paviešintame vaizdo įraše matyti, kad miniai skanduojant „Namo, namo, melagiai namo“ R. Žemaitaitis apstumdo ne tik jaunuolį, bet ir toliau tęsia agresyvius veiksmus – kliūva ir vyresnio amžiaus asmeniui. Jis, kaip matyti vaizdo įraše, taip pat yra apstumdomas.
Dzūkijos kultūros asamblėjos vaizdo įrašas.
Umberto Masi vaizdo įrašas.
Pirminiais prokuratūros duomenimis, sausio 19 dieną, apie 16 val., Vilkaviškio rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje konflikto metu tarp kelių asmenų įvyko susistumdymas, taip galimai pažeidžiant viešąją tvarką.
Policijos departamento duomenimis, Vilkaviškio bibliotekoje žodinio konflikto metu įvyko susistumdymas tarp asmenų, kurio metu Seimo narys R. Žemaitaitis galimai panaudodamas fizinę jėgą pro duris išstūmė 1999 metais gimusį vyrą. Jis rankose laikė lentą su užrašu „Ruzzija“ ir rodykle, vedančia link išėjimo iš pastato.
Iš konflikte dalyvavusių asmenų pareigūnai pareiškimų negavo, tačiau surinko medžiagą tyrimui dėl viešosios tvarkos pažeidimo.
Prieš susitikimą buvo pranešta, kad į jį nebus įleidžiami nepilnamečiai ir protestuojantys asmenys.
R. Žemaitaitis BNS sakė minėtą jaunuolį pastūmęs, nes šis esą stumdė senjorus. Paklaustas, ar nesigaili panaudojęs fizinę jėgą, R. Žemaitaitis teigė, kad norėjo padėti senjorui.
„Aušriečio“ vedlio elgesį pasmerkė premjerės Ingos Rugininės patarėjas, o prezidento vyriausiasis patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Deividas Matulionis teigė, kad toks elgesys yra apgailėtinas.
„Situacija, be abejo, apgailėtina, bet realiai parodanti, kad trūksta tarpusavio pagarbos“, – „Žinių radijui“ antradienį sakė D. Matulionis.
Socdemų lyderis Mindaugas Sinkevičius teigė, kad įvykis sukėlė daug emocijų ir R. Žemaitaičiui galbūt nepavyko užkardyti konflikto, kaip jis to norėjo.
„Aš manau, kad emocijų turbūt buvo per daug ir, matyt, Remigijui tie saugikliai išmušė. Gal žmogus ir norėjo užkardyti konfliktą, bet, matyt, tas užkardymas nepavyko taip, kaip gal buvo įsivaizduojama“, – pirmadienį laidoje „LRT forumas“ kalbėjo politikas.
