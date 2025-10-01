Olekas įvertino Varėnoje nelaukiamo Adomavičiaus pasirodymą: patarė, kaip išvengti tokių atvejų

„Manau, kad geriau būtų pakviesti ministrą. Pakvieskite Seimo pirmininką, pakvieskite ministrą ir nereikės niekur veržtis“, – žurnalistams Seime teigė J. Olekas.
Tuo metu vertindamas dalies bendruomenės nepasitenkinimą, kad Kultūros ministeriją nuspręsta perduoti „Nemuno aušrai“, parlamento vadovas sako, jog nuomonių įvairovė yra demokratijos dalis. Visgi, pasak jo, valdantieji deda pastangas, kad būtų surastas bendras konsensusas.
„Gyvename demokratinėje valstybėje, yra įvairių nuomonių. Normalus dalykas, kad tos nuomonės yra įvairios. Kad susidarė tokia priešpriešos situacija – nėra gerai. Visos ministro, Seimo daugumos, prezidento, ministrės pirmininkės pastangos yra nukreiptos į tai, kad mes surastume bendrą kalbą ir darbuotumėmės“, – pabrėžė politikas.
Pats Seimo pirmininkas sako antradienį susitikęs su profesinių sąjungų atstovais ir aptaręs susidariusią situaciją kultūros srityje.
„Vakar buvau susitikęs su profesinių sąjungų atstovais, kalbėjomės apie problemas, situaciją, kurią reikia spręsti“, – sakė J. Olekas.
„Jeigu tie sprendimai, kurie yra numatyti Vyriausybės programoje, bus įgyvendinti, tai tikrai kultūros bendruomenė pajus tą teigiamą poveikį“, – tikino jis.
Kaip skelbta anksčiau, tęsiantis kultūros bendruomenės protestui prieš Kultūros ministerijos perleidimą į „Nemuno aušros“ rankas, ministro I. Adomavičiaus vizito nelaukiantis paskelbė ir Varėnoje vykstantis Dalios Tamulevičiūtės profesionalių teatrų festivalis. Visgi, nepaisant jo rengėjų pareiškimo, ministras antradienį apsilankė festivalyje.
„Kultūros ministras šiai dienai esu aš, tokia yra politika. Gaila, kad teatre yra daugiau (...) politikos negu pačio teatro, bet čia irgi yra performanso dalis“, – vaizdo įraše kalbėjo ministras.
ELTA primena, kad praėjusią savaitę šalies vadovui paskyrus „aušrietį“ Ignotą Adomavičių naujuoju kultūros ministru, kilo pasipiktinimo banga – keliami klausimai dėl politiko kompetentingumo, taip pat kritikuotas ministro pasisakymas po susitikimo su prezidentu.
Praėjusią savaitę Simono Daukanto aikštėje prie Prezidentūros buvo surengtas protestas – bene tūkstantis susirinkusių kultūros sektoriaus atstovų reikalavo, kad institucija neliktų „Nemuno aušros“ rankose. Kultūrininkai taip pat platina ir peticiją – ją jau pasirašė per 62 tūkst. žmonių.
Sekmadienį, spalio 5 d., menininkai rengia įspėjamąjį streiką.
