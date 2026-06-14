Olekas: laisvė nėra paveldima, kiekviena karta turi ją saugoti, ginti ir perduoti toliau

„Birželio 14-oji Lietuvos istorijoje žymi ne tik kalendorinę datą. Ji žymi tūkstančius likimų. Tą dieną buvo išardytos šeimos, sugriauti gyvenimai, vaikai atskirti nuo tėvų, žmonės išplėšti iš savo namų ir išvežti į nežinią“, – minėjime Seimo Kovo 11-osios salėje sekmadienį kalbėjo J. Olekas.
„Apie tremtis kalbėdami dažnai minime skaičius. Tačiau juk už kiekvieno istorijos fakto slypi konkretus žmogus: jo vardas, jo namai, jo gyvenimas ir jo svajonės. Visa tai vieną naktį buvo negailestingai išniekinta ir sugriauta (…). Todėl mes šiandien prisimename ne tik istorinius įvykius. Prisimename žmones: jų vardus, jų likimus, jų puoselėtą lietuvišką žodį, maldą ir meilę Tėvynei“, – teigė jis.
Pasak J. Oleko, šiandienos įvykiai Ukrainoje kasdien primena, kad laisvė nėra duotybė.
„Šiandien, kai Europoje vėl matome karą ir agresiją prieš laisvą valstybę, dar geriau suprantame, kokia trapi gali būti laisvė ir kokia svarbi yra istorinė atmintis. Todėl mūsų pareiga – ne tik prisiminti. Mūsų pareiga – perduoti šias istorijas jaunajai kartai, kad jos liktų gyvos ne vadovėlių puslapiuose, o mūsų bendroje sąmonėje“, – minėjime kalbėjo parlamento vadovas.
„Laisvė nėra paveldima. Kiekviena karta ją turi saugoti, ginti ir perduoti toliau. Tai viena svarbiausių pamokų, kurią mums suteikia tremtiniai, politiniai kaliniai ir visi tie, kurie nepalūžo net pačiomis sudėtingiausiomis aplinkybėmis“, – pabrėžė jis.
Gedulo ir vilties diena, anot Seimo pirmininko, yra ne tik svarbi istorinė data, bet ir dėkingumo diena.
„Tegul Gedulo ir vilties diena būna ne tik atminties diena. Tegul ji būna ir dėkingumo diena – žmonėms, kurie nepalūžo, išsaugojo savo tapatybę, kalbą ir tikėjimą Lietuva. O viltis, kurią jie parsivežė iš tremties kartu su savimi, tebūna ir šiandien mūsų stiprybės šaltinis“, – akcentavo jis.
ELTA primena, kad 1940 metų birželio 15 dieną Sovietų Sąjunga pradėjo Lietuvos okupaciją ir po metų, 1941 metų birželio 14 dieną, įvykdė pirmuosius masinius Lietuvos gyventojų trėmimus į Sibirą. Gyvuliniuose vagonuose iš šalies buvo išvežta per 30 tūkst. žmonių.
Sovietų okupacijos metais Lietuva iš viso neteko apie 800 tūkst. gyventojų. Maždaug 300 tūkst. žmonių patyrė komunistinio režimo baisumus – kalėjimus, lagerius, tremtį Sibire ir tolimojoje šiaurėje. Kas trečias suimtasis mirė nuo kankinimų, bado ar nepakėlė atšiauraus klimato.
Bėgdami nuo komunistų teroro iš Lietuvos pasitraukė daugiau kaip 440 tūkst. šalies piliečių.
Gedulo ir vilties diena Lietuvoje yra minima birželio 14-ąją, o Okupacijos ir genocido diena – birželio 15-ąją.
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