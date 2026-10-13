Olekas mano, kad Šakalienė galės dalyvauti parlamento NSGK posėdžiuose

Apie tai J. Olekas sakė jau kalbėjęsis tiek su D. Šakaliene, tiek su Seimo NSGK pirmininku Rimantu Sinkevičiumi.
„Taip, aš kalbėjausi ir su Dovile, ir su komiteto pirmininku, ir man atrodo, kad tuos klausimus, kuriuos kėlė Dovilė, jie bus paspręsti. Kadangi ji kėlė klausimą, ką norėtų gauti iš tos informacijos ar sudalyvauti, aš manau, kad ji galės ją gauti ir sudalyvauti“, – antradienį Seime žurnalistams sakė J. Olekas.
Kaip skelbta, naujienų portalo „Lrytas“ paskelbtame interviu D. Šakalienė teigė, kad nors yra pavaduojanti Seimo NSGK narė, komiteto vadovas R. Sinkevičius ją informavo, jog posėdžiuose dalyvauti ji neturėtų. Dėl šios priežasties parlamentarė teigė komiteto darbe nedalyvaujanti.
D. Šakalienė nuo praėjusių metų spalio dirba Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitete.
Anksčiau skelbta, kad socialdemokratai buvusiai krašto apsaugos ministrei neleido grįžti į Seimo NSGK. Pati politikė tuomet teigė, kad toks sprendimas buvo priimtas Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) valdybos posėdyje, argumentuojant atšalimo laikotarpio poreikiu.
Socialdemokratų frakcijos Seime seniūnė Orinta Leiputė tuomet atmetė prielaidas, kad sprendimas dėl D. Šakalienės galėjo būti susijęs su jos konfliktu su tuomete premjere Inga Ruginiene. Vis dėlto politikė teigė nematanti pagrindo kalbėti apie buvusios krašto apsaugos ministrės grįžimą į Seimo NSGK.
ELTA primena, kad 2025 m. spalio pabaigoje buvusi krašto apsaugos ministrė D. Šakalienė buvo atleista iš pareigų kilus ginčams su I. Ruginiene dėl gynybos finansavimo.
Krašto apsaugos ministerijai pradėjo vadovauti socialdemokratas Robertas Kaunas.
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