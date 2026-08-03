Olekas po susitikimo su Budriu: santykių su Kinija normalizavimo link judama geru tempu

„Tai ministras pasakys apie konkrečius darbus, bet aš matau tikrai, kad tas yra daroma, dirbama ir iš principo, man atrodo, kad dirbama gera linkme ir geru tempu tas darbas“, – pirmadienį žurnalistams sakė J. Olekas.
„Vienas iš mūsų prioritetų įrašytas, man atrodo, jau trečioj Vyriausybės programoj, kad mes norime turėti tokius pat santykius su Kinija, kokius turi Europos Sąjungos valstybės. Tai ministerija, žmonės dirba, aš manau, kad tikimės sulaukti ir čia rezultatų“, – pridūrė Seimo pirmininkas.
Tuo metu K. Budrys teigė, kad Lietuvos pozicija dėl santykių su Kinija išlieka nuosekli – siekiama, kad Europos Sąjunga turėtų bendrą užsienio ir saugumo politiką bei vieningą požiūrį į Pekiną.
„Čia yra mūsų viena iš silpnybių, kad kai kurios šalys dvišalius santykius vysto vienaip, kitos kitaip, ir Kinijai tiktai suteikiamos galimybės mumis manipuliuoti ir Europos Sąjungą kaip tokią, kaip tarptautinę veikėją, sakykime, minimizuoti jos įtaką ar laikyti nereikšminga“, – sakė ministras.
Kaip rašė BNS, valdantieji pastaruoju metu aktyviau kalba apie diplomatinio atstovavimo normalizavimą santykiuose su Kinija, tačiau kol kas tai nedavė praktinių rezultatų.
Naujoje Mindaugo Sinkevičiaus Vyriausybės, kaip ir buvusio Ingos Ruginienės kabineto, programoje taip pat žadama siekti normalizuoti „diplomatinius santykius su Kinija iki tokio diplomatinio atstovavimo lygio, koks jis yra kitose ES valstybėse narėse“.
Vilniaus santykiai su Pekinu pašlijo 2021 metais, kai Lietuva leido Taivanui šalyje atidaryti Taivaniečių atstovybę.
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