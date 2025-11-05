Olekas: Seimas turi gerbti KT sprendimus ir išspręsti partnerystės įstatymo klausimą

„Nesusipažinau taip, kad galėčiau komentuoti, bet aš tiktai galiu pasakyti principinę poziciją, kad mes turime įvykdyti Konstitucinio Teismo (KT) sprendimą ir priimti ar tokio formato, ar patikslintą dar projektą, nes mes negalime rodyti to pavyzdžio, kad mums nesvarbūs KT sprendimai“, – antradienį žurnalistams Prezidentūroje sakė Seimo pirmininkas.
„Seimui, kaip institucijai, Seimo nariams, tai yra svarbu, nes mes turim parodyti pagarbos teisės viršenybei pavyzdį“, – pridūrė jis.
Pagal antradienį registruotas pataisas, partneryste būtų laikomas dviejų žmonių susitarimas dėl bendro gyvenimo „kuriant šeimos santykius, kuris grindžiamas partnerių tarpusavio atsakomybe, supratimu, emociniu prieraišumu, pagalba, ryšiais ir savanorišku apsisprendimu prisiimti tam tikras teises ir pareigas“.
Partneriais būtų laikomi asmenys, nustatyta tvarka įregistravę partnerystę. Anot projektų autorių, tokiu būdu Civiliniame kodekse būtų įtvirtinamas registruotos partnerystės institutas.
Siūloma įtvirtinti, kad partnerystė būtų lyčiai neutrali – partnerystę galėtų sudaryti ir skirtingų lyčių, ir tos pačios lyties asmenys. Projekte nenumatyta galimybė partneriams įsivaikinti.
Tai numatančias Civilinio kodekso ir kitų įstatymų pataisas be L. Šedvyčio teikia socialdemokratai Ruslanas Baranovas, Birutė Vėsaitė, Modesta Petrauskaitė, Julius Sabatauskas, Algirdas Sysas, liberalai Simonas Gentvilas, Viktorija Čmilytė-Nielsen, Simonas Kairys, konservatoriai Arūnas Valinskas, Matas Maldeikis.
J. Oleko teigimu, siekiant įteisinti partnerystę bus sudėtinga surasti palaikymą, tačiau prie jo paieškų prisidėti žada ir pats parlamento vadovas.
„Tai bus sudėtingas darbas, reikės surasti tą palaikančių žmonių skaičių“, – kalbėjo politikas.
„Nepriėmimas to, ko mus įpareigojo KT, nesprendimas problemų, kad ir ne tokio didelio rato žmonių, bet mūsų Lietuvos piliečių, tai yra ne tas kelias, kurį turėtų pasirinkti Lietuvos Respublikos Seimas“, – sakė jis.
Kaip rašė BNS, balandį KT paskelbė, jog Seimas pažeidė Konstituciją 24 metus nevykdydamas Civiliniame kodekse įrašyto įsipareigojimo patvirtinti atskirą įstatymą su detalesniu partnerystės reguliavimu, kad įsigaliotų kodekso normos dėl bendro gyvenimo neįregistravus santuokos. Be to, konstatuota, kad partnerystė turi apimti ne tik skirtingų, bet ir tos pačios lyties asmenis.
Lyčiai neutralią partnerystę parlamente mėginta įteisinti ne kartą, bet nesėkmingai.
Praėjusią kadenciją Seime pradėti svarstyti du įstatymų projektai, susiję su skirtingų ir vienos lyties porų santykių reguliavimu – Civilinės sąjungos įstatymas ir Civilinio kodekso pataisos, įvedančios „artimojo ryšio“ sąvoką, tačiau pakeitimai nebuvo priimti.
(be temos)
(be temos)
(be temos)