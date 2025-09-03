Olekas: šįkart Seimo pirmininkas turi būti iš socialdemokratų

J. Oleko vertinimu, natūralu, kad pagal naująją koalicinę sutartį parlamento pirmininko pareigos atiteks daugiausiai mandatų rinkimuose laimėjusiai socialdemokratų partijai.
„Laimėjusi partija, kurdama koaliciją, turėtų užimti šias pozicijas, kad galėtų įgyvendinti savo programą. Reikia derinti darbą ir Vyriausybėje, ir Seime, ir Valstybės gynimo taryboje (VGT). O tai reikalauja tam tikros darnos. Kitos pozicijos pasidalinamos pagal surinktų mandatų skaičių ir žmonių pasitikėjimą“, – „Žinių radijo“ laidoje teigė politikas.
Socialdemokratai po pernai vykusių rinkimų parlamento vadovo postą atidavė mažiausiems tuometinės koalicijos partneriams Demokratų sąjungai „Vardan Lietuvos“. Pirmininku tapo Saulius Skvernelis. Subyrėjus valdančiajai daugumai, politiko vedama partija į koaliciją nebebuvo pakviesta.
„Mes pasidavėme spaudimui. Galbūt, iš noro greičiau suformuoti Vyriausybę. Pasipraktikavome, pamatėme, kad siūlymai tiek dėl mokesčių reformos, tiek dėl pensijų ar dėl paramos naujoms šeimoms – tai pasiteisina“, – tikino socdemas.
Pasak politiko, „Nemuno aušra“ taip pat išreiškė norą turėti savo Seimo pirmininką, tačiau vėliau solidariai atsitraukė.
„Dabar jie turi pakankamai pozicijų. Tiek Vyriausybėje, tiek Seimo komitetuose. Galės įgyvendinti savo lūkesčius, nes atėjo turėdami stiprų žmonių pasitikėjimą“, – sakė J. Olekas.
Pasak politiko, jeigu jis taps naujuoju Seimo pirmininku, tai tikisi sugriežtinti Seimo įstatymus.
„Visų pirma, tai mes esame parlamentinė respublika ir vien buvimas Seimo nariu jau reiškia daug. Taip pat labai svarbu nuolat palaikyti ryšį su savo rinkėjais. Mano nuomone, Seimą reikėtų atverti viešoms diskusijoms. Per daug priiminėjame smulkių pakeitimų. Sesijos metu dar du kartus kažką pakeičiame“, – savo nuomonę dėstė socdemas.
Iki pirmojo Seimo posėdžio paskirtoji premjerė Inga Ruginienė taip pat turi suformuoti Vyriausybę. J. Oleko teigimu, jai šis darbas sekasi visai neblogai.
Mūsų pagrindinės pozicijos – Lietuvoje gyventi saugu, žmonės čia gali kurti verslus, auginti vaikus ir leisti juos į mokslus.
„Kai kurie ministrai jau yra praėję prezidento vertinimą ir gavo pozityvių atsiliepimų. Kadangi yra formuojama koalicinė Vyriausybė, tai įtakos turi ir partneriai. Vyriausybės formavimas vyksta ir atitinka Konstitucijos numatytą laiką. Galbūt, per siaurai žiūrime, kas galėtų būti ministrais. Mums atrodo, kad būtinai turi ateiti politikos senbuviai, tačiau kartos keičiasi ir į politiką ateina jaunų žmonių. Platesnis ratas suteiktų daugiau galimybių. Taip, sistemos pažinimas labai padeda, bet tai nėra būtina sąlyga“, – pabrėžė politikas.
Anot socdemo, didžiausią Vyriausybės darbo sėkmę garantuoja vyresnių ir jaunų žmonių derinys.
„Mes turime suprasti, kad pozicijų negali užimti vien garbingo amžiaus žmonės, turi būti ir jaunų žmonių. Iš vienos pusės, jeigu išrenkami vien vyresni žmonės, tai visi pyksta. Jeigu įtrauki naujus ir jaunesnius žmones, tada vėl negerai – trūksta patirties. Man teko dirbti keliose Vyriausybėse, todėl aš vis palyginu savo darbą. Gerai ir patirtis, ir jaunatviškas užsidegimas“, – savo įžvalgomis dalijosi politikos senbuvis.
J. Oleko manymu, šiuo metu Lietuvai labiausiai reikia socialinio teisingumo.
„Mes pasiekėme labai daug. Ekonomika žengė į priekį, gerai atrodome prieš Europą. Bet tie žmonės, kuriems reikia valstybės, socialinės paramos – jie ne visada tai pajunta. Yra ir labai gerai gyvenančių, ir žmonių, kurie sąžiningai dirba, tačiau negali pasidžiaugti sukurtomis valstybės sistemomis“, – kalbėjo politikas.
Jau kitą savaitę prasideda nauja Seimo sesija. Anot socdemo, pagrindinė užduotis – biudžeto priėmimas.
„Mūsų pagrindinės pozicijos – Lietuvoje gyventi saugu, žmonės čia gali kurti verslus, auginti vaikus ir leisti juos į mokslus. Tačiau tam reikia sustiprinti mūsų gynybinius pajėgumus. Būtent šiame biudžete mes pirmą kartą peržengsime 5 proc. ribą nuo bendrojo vidaus produkto (BVP) ir skirsime gynybai. Erdvės kitiems papildomiems finansavimams nėra daug. Bet norėtųsi, kad nebūtų didelio spaudimo ir kitoms sritims. Švietimas, sveikata – sritys, kur tikimės didžiausio proveržio“, – akcentavo J. Olekas.
Visas „Žinių radijo“ reportažas – vaizdo įraše:
