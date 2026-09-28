 Olekas sureagavo į Šakalienės teiginius

Olekas sureagavo į Šakalienės teiginius

2026-09-28 12:46
Benjaminas Auryla (ELTA)

Socialdemokratei Dovilei Šakalienei užsiminus, kad jai, kaip pavaduojančiai Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto (NSGK) narei, neleidžiama dalyvauti komiteto posėdžiuose, parlamento vadovas Juozas Olekas teigia apie tai nieko negirdėjęs. Vis dėlto Seimo pirmininkas tikina ketinantis šia situacija pasidomėti.

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Juozas Olekas
Juozas Olekas / R. Riabovo / BNS nuotr.

„Kadangi nesu frakcijos narys, negirdėjau tokių diskusijų. Tai pasidomėsiu“, – pirmadienį žurnalistams Seime sakė J. Olekas.

Pirmadienį naujienų portalas „Lrytas“ paskelbė interviu su D. Šakaliene, kuriame ji teigė, kad nors yra pavaduojanti NSGK narė, komiteto pirmininkas Rimantas Sinkevičius yra ją informavęs, jog posėdžiuose dalyvauti ji neturėtų. Parlamentarė teigė dėl šios priežasties komiteto darbe nedalyvaujanti.

D. Šakalienė nuo praėjusių metų spalio dirba Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitete.

Anksčiau skelbta, kad socialdemokratai buvusiai krašto apsaugos ministrei neleido grįžti į NSGK. Pati politikė tuomet teigė, kad toks sprendimas buvo priimtas Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) valdybos posėdyje, argumentuojant atšalimo laikotarpio poreikiu.

Socialdemokratų frakcijos Seime seniūnė Orinta Leiputė tuomet atmetė prielaidas, kad sprendimas dėl D. Šakalienės galėjo būti susijęs su jos konfliktu su tuomete premjere Inga Ruginiene. Vis dėlto politikė teigė nematanti pagrindo kalbėti apie buvusios krašto apsaugos ministrės grįžimą į NSGK.

ELTA primena, kad 2025 m. spalio pabaigoje buvusi Krašto apsaugos ministerijos (KAM) vadovė D. Šakalienė buvo atleista iš ministrės pareigų dėl gynybos finansavimo kilus ginčams su buvusia premjere Inga Ruginiene.

Vietoje jos KAM pradėjo vadovauti jos bendražygis, socialdemokratas Robertas Kaunas.

Šiame straipsnyje:
Juozas Olekas
Dovilė Šakalienė
Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas

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