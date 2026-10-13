Olekas užsimena turįs informacijos apie Bilotaitės pasitraukimą: yla iš maišo išlenda, luktelkime

„Ne, kol kas negaliu (pasidalinti – BNS), nes tai yra informacija tiktai tokia, kuri dar turi būti patikrinta“, – Seime žurnalistams antradienį sakė J. Olekas.
„Gyvenimas patikrina paprastai visada. (...) Yla iš maišo išlenda, tai luktelkime, pažiūrėkime. Gal gal ir nieko nebus, aš tiktai pasakiau tą, ką aš vakar žinojau, tą ir šiandien žinau“, – pridūrė jis.
Parlamento vadovas pirmą kartą apie galimai turimą informaciją dėl A. Bilotaitės pasitraukimo užsiminė pirmadienį „Lietuvos ryto“ televizijos laidoje „Lietuva tiesiogiai“.
„Kažkokią turiu (informaciją – BNS), kuri yra nepatikrinta, nenoriu ja dalintis“, – teigė Seimo pirmininkas.
Pasak J. Oleko, informaciją apie konservatorę jis gavo neoficialiai.
„Žiūrėkite, mes ne kartą turėjome abejonių dėl priežasčių dėl sveikatos pasitraukimo. Tai buvo daug kritikos, kai žmogus pasako, kad jis pasitraukė iš politikos dėl sveikatos, o kiti jį labai agresyviai puola. Tai šį kartą mes irgi turime tokį vieną tokią viešąją versiją, kurią patvirtina ir kolegos. Bet pažiūrėsime, kaip čia viskas atrodys“, – dėstė parlamento vadovas.
Seimo pirmininkas teigia pats su A. Bilotaite apie jos pasitraukimą nekalbėjęs.
Kaip rašė BNS, apie pasitraukimą iš parlamento ir aktyvios politinės veiklos A. Bilotaitė pranešė praėjusią savaitę, nurodžiusi, kad tokį sprendimą priėmė dėl asmeninių aplinkybių. Politikė teigė supratusi, kad „nebegali delsti ir turi pasirūpinti savo sveikata bei šeimos poreikiais“.
A. Bilotaitė tikino, kad, nepaisant pasitraukimo iš aktyvios politikos, liks TS-LKD nare. Politikė Seime nepertraukiamai dirbo nuo 2008 metų. 2024-aisiais į parlamentą ji išrinkta pagal konservatorių sąrašą.
Šią kadenciją A. Bilotaitė dirbo Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitete bei Kriminalinės žvalgybos parlamentinės kontrolės komisijoje, buvo Laikinosios moterų parlamentinės grupės pirmininkė. 2020–2024 metais ji ėjo vidaus reikalų ministrės pareigas.
Seime ją pakeis Kęstutis Masiulis.
A. Bilotaitė teigia neturinti informacijos apie galimą teisėsaugos susidomėjimą jos atžvilgiu
„Viešumoje pasirodė svarstymų, kad mano pasitraukimas iš Seimo ir aktyvios politinės veiklos susijęs su kažkokiais teisėsaugos vykdomais tyrimais. Noriu patikinti, kad apie jokius teisėsaugos vykdomus veiksmus mano atžvilgiu informacijos neturiu“, – feisbuke antradienį rašė buvusi parlamentarė.
Tokią poziciją ji paskelbė Seimo pirmininkui J. Olekui užsiminus, jog turi informacijos apie A. Bilotaitės pasitraukimą iš Seimo. Parlamento vadovas daugiau detalių nepateikė, argumentuodamas, kad informaciją dar reikia patikrinti.
„Mano sprendimą lėmė asmeninės priežastys, kurias nurodžiau anksčiau. Kitų motyvų neturėjau ir neturiu. Suprantu, kad daug kam mano pasitraukimas buvo labai netikėtas, tačiau prašau gerbti mano apsisprendimą ir privatumą“, – teigė konservatorė.
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