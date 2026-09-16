Oro pavojus prajuokino Adamkų

Seimo pirmininkas pas jo ekscelenciją V. Adamkų į svečius atvyksta ne tuščiomis – rankose rudens gėrybės: medus ir bičių duonelė.
Artėja Valdo Adamkaus jubiliejus – už pusantro mėnesio, lapkričio 3-iąją, jam sukaks 100 metų. Sportas prezidento gyvenime visada buvo svarbus. Jaunystėje jis ne kartą gerino Lietuvos 100 metrų bėgimo rekordus, mėgo ir plaukimą – net eidamas prezidento pareigas dažną rytą pradėdavo baseine. Panašu, kad V. Adamkus įkvepia ir Seimo pirmininką.
„Šiandien ryte tvenkinyje išsimaudžiau, paplaukiojau“, – pasakojo J. Olekas.
„Matote, man gydytoja neleidžia eiti į baseiną, tad visiems turėtų būti ta pati taisyklė“, – šmaikštavo V. Adamkus.
Aptartas ir neramus sekmadienis Lietuvos padangėje – vakar Vilniaus apskrityje buvo paskelbtas tikėtinas oro pavojus. Tuo metu V. Adamkus ilsėjosi savo rezidencijoje Turniškėse.
„Jeigu čia nebūtų atėjęs apsaugininkas ir pasakęs, kad paskelbtas aliarmas, apskritai nieko nebūčiau žinojęs“, – prisipažino V. Adamkus.
Žinia, kad radarai droną sumaišė su paukščiais, prezidentą prajuokino.
„Išsiaiškino, kad tai paukščiai, o ne dronas. Per daug jautriai sureagavo“, – pasakojo J. Olekas.
J. Olekas pas V. Adamkų į svečius atvyko, kaip pats teigė, nuoširdžiai pasikalbėti. Tvarkydamas dokumentus jis prisiminė jų pažintį, prasidėjusią prieš 35-erius metus, vos atkūrus nepriklausomybę.
„Jaunesnė karta – Lendraičiai, Gulbinai – įkūrė paramos organizaciją. Valdas Adamkus kartu su ponia Alma buvo vienas iš jos globėjų. Per tuos susitikimus prasidėjo mūsų bendravimas, teko vykti į Čikagą ir lankytis jų namuose“, – prisiminė J. Olekas.
Nuo tada jų keliai ne kartą susikirto politiniame pasaulyje – V. Adamkui einant prezidento pareigas, J. Olekas dirbo tiek sveikatos apsaugos, tiek krašto apsaugos ministru. Politikai drauge keliaudavo ir diskutuodavo apie Lietuvos ateitį.
„Šiandien aptarėme daugybę klausimų: kaip žmonės gyvena, kaip grįžta į Lietuvą, kaip ugdome jaunimą ir plėtojame švietimą“, – vardijo J. Olekas.
Visas „Žinių radijo“ reportažas – vaizdo įraše:
V. Adamkus atkreipė dėmesį į mokytojų trūkumą ir pabrėžė, kad švietimo stiprinimas turi išlikti vienu svarbiausių valstybės prioritetų. Politikai diskutavo ir apie užsienio politiką.
„Pasidžiaugėme stabilia mūsų užsienio politika, daug dėmesio skyrėme jaunimo ir švietimo reikalams“, – pasakojo J. Olekas.
Atsisveikindamas su Seimo pirmininku V. Adamkus Lietuvai linkėjo stabilumo ir tvirtumo.
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