Paaiškėjo Jevgenijaus Šuklino mirties priežastis

„Gavus teismo medicinos ekspertų išvadą nustatyta, kad vyro mirtis įvyko dėl natūralių, su sveikatos būkle susijusių priežasčių. Kitų aplinkybių, galėjusių lemti mirtį, nenustatyta“, – nurodė policija.
Jos duomenimis, ikiteisminis tyrimas asmens mirties priežasčiai nustatyti tęsiamas, atliekami procesiniai veiksmai. Gavus minėtą išvadą, tyrimas greičiausiai bus nutrauktas.
BNS rašė, kad Seimo liberalas, buvęs žinomas sportininkas, eidamas 41-uosius metus mirė gegužės pabaigoje, staiga pablogėjus sveikatai.
Žiniasklaida anksčiau pavasarį skelbė, kad grįžus po atostogų, kur susirgo virusu, vyrui buvo atlikta operacija dėl išsivysčiusios infekcijos. Taip pat jam buvo diagnozuota plaučių pneumonija.
Politiko karjerą J. Šuklinas pradėjo 2014 metais Visagino savivaldybės taryboje, kur dirbo dešimtmetį, o 2023 metais laikinai ėjo Visagino mero pareigas.
Liberalų sąjūdžiui J. Šuklinas priklausė nuo 2022-ųjų, 2024 metais jis buvo išrinktas į Seimą. Parlamentaras buvo išrinktas Nalšios šiaurinėje vienmandatėje apygardoje, tad čia bus rengiami nauji Seimo nario rinkimai.
Velionis yra ne kartą užėmęs prizines vietas irklavimo pasaulio čempionatuose, dalyvavo 2012 metų Londono olimpinėse žaidynėse. Jis taip pat užsiėmė sporto renginių organizavimu.
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